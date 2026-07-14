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Još jednom pjevaču otkazan nastup u Zavidovićima: Poslije Alena Islamovića, na udaru Dženan Lončarević

Još jednom pjevaču otkazan nastup u Zavidovićima: Poslije Alena Islamovića, na udaru Dženan Lončarević

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Dženanu Lončareviću zbog nastupa u Srbiji 11. jula otkazan koncert.

Dženanu Lončareviću otkazan koncert u BiH zbog koncerta u Srbiji Izvor: MONDO/Matija Popović

Nakon otkazivanja koncertaAlena Islamovića u Zavidovićima zbog nastupa u Kraljevu na dan sjećanja na žrtve u Srebrenici, na udaru pojedinaca iz Bosne i Hercegovine, sada se našao i Dženan Lončarević.

Kako se može pročitati na Fejsbuk stranici informativnog portala "Ilijas. info", Lončarevićev koncert planiran za 21. jul u okviru manifestacije "Ilijaški dani 2026" je otkazan.

Prema riječima Organizacionog odbora ove manifestacije, ova odluka je donesena iz istih razloga koji su ranije doveli do otkazivanja koncerta Alena Islamovića.


Oni navode kako su tek juče saznali kako je Dženan Lončarević 11. jula nastupio u Surdulici u Srbiji, u okviru manifestacije "Vlasinsko leto", na dan obiležavanja sjećanja na žrtve u Srebrenici.

- Odluka je donesena nakon saznanja da je izvođač nastupao 11. jula u Republici Srbiji. Smatramo da takav postupak nije u skladu sa vrijednostima koje njeguje manifestacija, niti sa pijetetom prema žrtvama i njihovim porodicama. I u ovom slučaju želimo da naglasimo da smo bili prinuđeni reagovati na isti način.

- Grad Zavidovići ostaje dosljedan iskazivanju poštovanja prema žrtvama zločina u Srebrenici u Bosni i Hercegovini, njihovim porodicama i vrednostima koje baštinimo, te smatramo da nakon takvog postupka Dženanu Lončareviću nije mjesto na manifestaciji čiji je pokrovitelj Grad Zavidovići. O eventualnim izmenama programa i novom izvođaču, javnost će biti blagovremeno obaveštena - navedeno je iz Organizacionog odbora.

Brega i Bebek bez komentara

Kako navode pojedini bh. mediji, 11. jula Željko Bebek nastupao je Milni, ali se dosad nije javno oglašavao povodom reakcija koje su usledile nakon njegovog nastupa. Isti slučaj je i sa Goranom Bregovićem, koji je tog dana svirao u italijanskom Pordenoneu.
(Kurir, MONDO)

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Dženan Lončarević koncert Zavidovići

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