Blista u ljubavi: Kejti Holms prvi put uslikana s novim dečkom

Kejti Holms i Džejson Bard Jarmoski viđeni su zajedno na humanitarnom događaju u Njujorku.

Izvor: Instagram printscreen/katieholmes

Poznata glumica Kejti Holms nedavno je fotografisana kako se drži za ruke sa svojim dečkom, umjetnikom Džejsonom Bardom Jarmoskim tokom humanitarnog događaja u Njujorku.

Poslije događaja, produžili su u romantičnu šetnju Sohoom. Rijetko se pojavljuju u javnosti, a većina komentariše da izgledaju kao veoma skladan par.

Ovaj miran gradski život daleko je od onog koji je nekada vodila u Los Anđelesu. Njena adresa već godinama je Njujork, gdje je bila potpuno posvećena odrastanju kćerke Suri, dobijene u braku sa Tomom Kruzom.

Pogledajte kako su nekada izgledali Kejti i Tom:

Poznato je da glumac već više od 15 godina nema kontakt sa kćerkom, koja je u međuvremenu zvanično odbacila i očevo prezime.

Iako su u Njujorku zaštićene od uticaja sajentologije, Kejti i Suri su zbog ove organizacije prošle kroz težak period, što je bio i glavni razlog kraha braka.

Glumica nikada nije javno iznosila detalje, ali su to učinili drugi. Nekadašnja članica ovog kulta, glumica Lija Remini, opisala je u svojoj autobiografiji "Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology" mračnu atmosferu sa vjenčanja 2006. godine u Italiji, prisjetivši se bizarne situacije u kojoj niko od prisutnih nije reagovao na dugotrajni plač tada sedmomjesečne bebe Suri.

Pogledajte još njihovih fotografija:

(Mondo.rs)