Ema Cepter, nasljednica jednog od najbogatijih Srba oduševila je pratioce novim objavama, a pojedini aksesoari koje nosi papreno koštaju.

Izvor: Instagram/byemmazepter

Kada vam je otac jedan od najmoćnijih ljudi u zemlji, sa milionskim iznosom na računu i brojnim nekretninama i to ne samo u Beogradu, već širom svijeta, lako je pomisliti da njegova nasljednica do kraja života ne mora prstom da mrdne.

No, Ema Cepter je dokazala da nije samo još jedna kćerka milionera, već da je sada i te kako posvećena i sopstvenom biznisu.

Podsjetimo, jedna od najbogatijih nasljednica završila je studije psihologije, a već neko vrijeme radi i sa ocem u kompaniji, iako je pokrenula i svoju liniju parfema kojoj je veoma posvećena.

Inače, Cepterova kćerka danas živi u Monaku, gradu milionera, a na njenom profilu možemo vidjeti kako sada izgleda njen život.

Vidi opis Živi u Monaku, pokrenula svoj biznis i nosi luksuzni nakit: Kako izgleda život Eme Cepter, nasljednice imperije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram printscreen/byemmazepter Br. slika: 8 8 / 8

Sve češće su na njenom profilu objave koje se tiču mentalnog zdravlja, a Ema često dijeli i detalje svoje svakodnevice - šetnje po gradu, iz biblioteke, iz prirode, iako možemo vidjeti i objave iz privatnih aviona i sa jahti.

Zanimljivo je da i na naizgled "običnim" fotografijama skriveni detalji otkrivaju kakvim je luksuzom okružena.

Tako, primjera radi, Ema često nosi skupocjene narukvice, od kojih Van Cleef u rose gold varijanti košta oko 1200 dolara, kao i čuvenu "Love bracelet" koju potpisuje Cartier, a čija se cijena kreće oko 5.300 dolara. Takođe, na Eminoj ruci se često nalazi i popularna "Tennis bracelet" sa dijamantima koja je sve popularnija i među elitom u Srbiji, a čija se cijena kreće od 650.000 dinara (oko 6.500 dolara) pa naviše.

Ipak, ako se uzme u obzir da će, danas-sutra, prema procjenama domaćih medija, naslijediti oko 3 milijarde, nije čudo što sebi može da priušti skupe komade nakita.

Inače, Filip Cepter se sve češće pojavljuje na Instagramu svoje kćerke, a nedavno su nasmijali njene pratioce kada su odradili popularan trend u kom ona nije imala da plati večeru.

Zanimljivo je da je Filip Cepter sam stvorio svoje bogatstvo. Zajedno sa suprugom Madlenom, krenuo je od nule, kada je još kao mlad ekonomista otišao u Beč da bi tamo naučio njemački jezik.

Pogledajte kako su nekad izgledali:

Izvor: Instagram/byemmazepter

Njih dvoje su prodavali njemačko posuđe kompanije AMC — praktično su išli od vrata do vrata i držali prezentacije proizvoda.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Veoma brzo se pokazao kao uspješan prodavac i za samo nekoliko mjeseci postao je jedan od direktora u toj firmi.

Poslije nekoliko godina iskustva odlučili su da pokrenu sopstveni biznis, pa su 1986. u Austriji osnovali kompaniju Zepter, a ostalo je istorija.