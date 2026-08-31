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"Bacila sam četiri godine": Milica Dabović raskinula s kumom Darka Lazića

"Bacila sam četiri godine": Milica Dabović raskinula s kumom Darka Lazića

Izvor mondo.rs
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Na Instagramu je jasno aludirala da se njihova ljubav završila, uz poruke protiv vraćanja bivšim partnerima.

raskinuli milica dabović i milan cvetinović Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Bivša košarkašica Milica Dabović koja je planirala vjenčanje sa partnerom Milanom Cvetinovićem, iznenadila je javnost porukama na društvenim mrežama u kojima je otkrila da je prekinula emotivnu vezu sa kumom Darka Lazića.

Milica se oglasila serijom objava na Instagramu, čime je potvrdila da je njihovom odnosu došao kraj.

"Ne vraćaj se bivšim ljubavima", piše na njenom prvom Instagram storiju, dok je na sljedećem objavila: - E moj narcisu i ti ćeš da uveneš" na fotografiji, a posljednja je podigla veliku buru u javnosti:

"Ovdje će te prije osuditi što si se razvela, nego pitati šta si sve morala da trpiš prije nego što si otišla", pisalo je u objavi.

"Shvatila sam da nismo jedno za drugo"

Definitivnu potvrdu da je došlo do prekida javnost je dobila putem njene fotografije sa sinom na statusu aplikacije WhatsApp, uz propratni tekst:

"Od kad sam krenula da idem u crkvu, shvatila sam da mi nismo jedno za drugo i da sam četiri godine bacila u vodu. Nekome prosto nema pomoći".

BONUS VIDEO:

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00:15
Milica Dabović pleše u bazenu
Izvor: Printskrin/Instagram
Izvor: Printskrin/Instagram



(Blic, MONDO)

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Milica Dabović raskid

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