Knez postao djed: Porodila se Ksenija Knežević, bivša "uraganka" na svijet donijela djevojčicu

Pjevačica Ksenija Knežević se porodila i na svijet donijela djevojčicu Mateu.

Izvor: MONDO

Ćerka Nenada Kneževića Kneza, Ksenija, porodila se danas i na svijet donijela ćerku.

Ponosni deda se odmah oglasio i otkrio ime unuke.

- Na svijet nam je došla Matea. Svi smo srećni i uzbuđeni. Malo je duže trajalo, prošla je deveti mjesec, i jutros je dobila porođajne bolove. Vidio sam je na fotografiji. Beba je preslatka - rekao je za Kurir ponosni deda.

Tokom trudnoće se povukla iz javnosti

Ksenija je tokom trudnoće uglavnom čuvala privatnost, a vijest da čeka prvo dijete sa dugogodišnjim partnerom Nikolom Todorovićem potvrđena je u martu ove godine. Tada je otkrila da se osjeća odlično.

"Zatekla nas je trudnoća. Srećni smo i moj partner i ja. Evo već je peti mesec. Nismo krili, samo nismo pričali šta se dešava. Nisam imala mučnine, moram da se pohvalim. Odlično podnosim trudnoću“, rekla je tada Ksenija.

Zbog prinove Ksenija i Nikola odlučili su da odlože svadbu, koja je prvobitno bila planirana za maj. Par se prethodno vjerio na Santoriniju, a Ksenija je nakon višegodišnje veze sa Nikolom odlučila da sa njim započne novo životno poglavlje.