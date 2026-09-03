logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Knez postao djed: Porodila se Ksenija Knežević, bivša "uraganka" na svijet donijela djevojčicu

Knez postao djed: Porodila se Ksenija Knežević, bivša "uraganka" na svijet donijela djevojčicu

Autor H.K. Izvor mondo.rs
0

Pjevačica Ksenija Knežević se porodila i na svijet donijela djevojčicu Mateu.

Porodila se Ksenija Knežević: Knez postao deda, otkrili predivno ime za djevojčicu Izvor: MONDO

Ćerka Nenada Kneževića Kneza, Ksenija, porodila se danas i na svijet donijela ćerku.

Ponosni deda se odmah oglasio i otkrio ime unuke.

- Na svijet nam je došla Matea. Svi smo srećni i uzbuđeni. Malo je duže trajalo, prošla je deveti mjesec, i jutros je dobila porođajne bolove. Vidio sam je na fotografiji. Beba je preslatka - rekao je za Kurir ponosni deda.

Tokom trudnoće se povukla iz javnosti

Ksenija je tokom trudnoće uglavnom čuvala privatnost, a vijest da čeka prvo dijete sa dugogodišnjim partnerom Nikolom Todorovićem potvrđena je u martu ove godine. Tada je otkrila da se osjeća odlično.

"Zatekla nas je trudnoća. Srećni smo i moj partner i ja. Evo već je peti mesec. Nismo krili, samo nismo pričali šta se dešava. Nisam imala mučnine, moram da se pohvalim. Odlično podnosim trudnoću“, rekla je tada Ksenija.

Zbog prinove Ksenija i Nikola odlučili su da odlože svadbu, koja je prvobitno bila planirana za maj. Par se prethodno vjerio na Santoriniju, a Ksenija je nakon višegodišnje veze sa Nikolom odlučila da sa njim započne novo životno poglavlje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ksenija knežević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA