Ponovo postala mama u petoj deceniji: Natali Portman rodila treće dijete

Glumica Natali Portman dobila treće dijete sa drugim mužem

Izvor: Shutterstock

Oskarovka Natali Portman rodila je treće dijete u Parizu, gdje živi sa svojim partnerom, francuskim muzičarem Tangijem Destablom.

Poznata glumica ima sinu Alefa i kćerku Amaliju iz braka sa bivšim suprugom Benžamenom Milpjeom, od koga se razvela 2024. godine.

Glumica je ranije ove godine objavila vijest o trudnoći, nazivajući je pravim čudom. U razgovoru za magazin Harper’s Bazaar istakla je da su ona i njen partner izuzetno uzbuđeni, naglasivši koliko je zahvalna na prilici da se ponovo ostvari kao majka.

Bivši je prevario sa duplo mlađom

Oskarovka Natali Portman (42) i plesač i koreograf Bendžamin Milpje (46) razveli su se jer je on bio nevjeran, pisali su prije nekoliko godina strani mediji.

Tada je otkriveno da je Milpje imao aferu sa klimatskom aktivistkinjom Kamil Etjen (25). Francuski mediji su u junu pisali o toj vezi i nazvali je "prolaznom i neozbiljnom", ali glumica je ubrzo zatim uslikana bez burme.

(Mondo.rs)