Džastin Timberlejk će konačno progovoriti o Britni Spirs: Stiže dokumentarac poslije koga više ništa neće biti isto

Važna tema dokumentarca biće veza Džastina Timberlejka s Britni Spirs. Pjevač bi trebalo da se osvrne i na njene ranije izjave o njihovoj vezi.

Izvor: Profimedia

Džastin Timberlejk će konačno svoju prošlost ispričati pred kamerama. Američki pjevač biće u centru nove dokumentarne serije koja će se prikazati na Apple TV-u u decembru, a prema pisanju američkih medija, dotaći će se i nekih osjetljivijih trenutaka u karijeri.

Dokumentarac će se, između ostalog, baviti događajem koji je obilježio nastup Timberlejka i Dženet Džekson na poluvremenu Superboula 2004. godine. Prema navodima medija, Džekson će takođe učestvovati u dokumentarcu i govoriti o snažnoj reakciji javnosti i medija koja je uslijedila nakon njihovog zajedničkog nastupa kada je Timberlejk povukao dio njenog kostima, pri čemu joj je nakratko otkrivena dojka, piše Variety.

Džastin Timberlejk i Britni Spirs bili su u vezi od 1999. do 2002.

Izvor: TOM MIHALEK / AFP / Profimedia

Druga važna tema dokumentarca biće Timberlejkova veza s Britni Spirs. Prema izvještaju Variety-ja, pjevač bi trebalo da se osvrne i na njene ranije izjave o njihovoj vezi. Britni je, podsjetimo, u autobiografiji "The Woman in Me", objavljenoj 2023. godine, iznijela detalje njihovog odnosa i otkrila da je tokom veze s Timberlejkom ostala trudna i da je prekinula trudnoću. Njena svjedočenja ponovo su otvorila pitanja o njihovom odnosu i načinu na koji je njihova veza predstavljana javnosti.

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Izvor: Profimedia

Timberlejk i Spirs bili su zajedno od 1999. do 2002. godine, a njihov raskid tada je izazvao veliko interesovanje medija i obožavalaca. Njihova veza je godinama ostala jedna od najpoznatijih ljubavnih priča pop muzike s početka 2000-ih.

Pjevač se, inače, posljednjih godinu dana držao dalje od očiju javnosti. Prošle godine je otkrio da mu je dijagnostikovana lajmska bolest, a imao je i problema sa zakonom nakon što je uhapšen zbog vožnje u pijanom stanju.