Džastin Timberlejk će konačno progovoriti o Britni Spirs: Stiže dokumentarac poslije koga više ništa neće biti isto

Važna tema dokumentarca biće veza Džastina Timberlejka s Britni Spirs. Pjevač bi trebalo da se osvrne i na njene ranije izjave o njihovoj vezi.
Džastin Timberlejk će konačno svoju prošlost ispričati pred kamerama. Američki pjevač biće u centru nove dokumentarne serije koja će se prikazati na Apple TV-u u decembru, a prema pisanju američkih medija, dotaći će se i nekih osjetljivijih trenutaka u karijeri.
Dokumentarac će se, između ostalog, baviti događajem koji je obilježio nastup Timberlejka i Dženet Džekson na poluvremenu Superboula 2004. godine. Prema navodima medija, Džekson će takođe učestvovati u dokumentarcu i govoriti o snažnoj reakciji javnosti i medija koja je uslijedila nakon njihovog zajedničkog nastupa kada je Timberlejk povukao dio njenog kostima, pri čemu joj je nakratko otkrivena dojka, piše Variety.
Druga važna tema dokumentarca biće Timberlejkova veza s Britni Spirs. Prema izvještaju Variety-ja, pjevač bi trebalo da se osvrne i na njene ranije izjave o njihovoj vezi. Britni je, podsjetimo, u autobiografiji "The Woman in Me", objavljenoj 2023. godine, iznijela detalje njihovog odnosa i otkrila da je tokom veze s Timberlejkom ostala trudna i da je prekinula trudnoću. Njena svjedočenja ponovo su otvorila pitanja o njihovom odnosu i načinu na koji je njihova veza predstavljana javnosti.
Timberlejk i Spirs bili su zajedno od 1999. do 2002. godine, a njihov raskid tada je izazvao veliko interesovanje medija i obožavalaca. Njihova veza je godinama ostala jedna od najpoznatijih ljubavnih priča pop muzike s početka 2000-ih.
Pjevač se, inače, posljednjih godinu dana držao dalje od očiju javnosti. Prošle godine je otkrio da mu je dijagnostikovana lajmska bolest, a imao je i problema sa zakonom nakon što je uhapšen zbog vožnje u pijanom stanju.