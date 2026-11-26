Endi Tejlor, bivši gitarista grupe Duran Duran, preminuo je u 65. godini „nakon duge i hrabre borbe sa rakom prostate“, saopštila je grupa.

Izvor: Niall Carson / PA Images / Profimedia

Ljubitelje kultne grupe "Duran Duran" zatekla je vijest da je preminuo čuveni gitarista i jedan od osnivača benda Endi Tejlor.

Nažalot, muzičar je izgubio bitku sa rakom prostate u četvrom stadijumu, a nakon njegove smrti, oglasilo se bend saopštenjem:

"Endi Tejlor, voljeni suprug, otac i djed, preminuo je nakon duge i hrabre borbe sa rakom prostate. Imao je 65 godina. Endi je mirno preminuo u svom domu, okružen porodicom, u ponedeljak, 23. novembra".

Potom se oglasio i glavni pjevač Sajmon Le Bon potresnim riječima:

"U mom srcu postoji ogromna praznina u obliku Endija Tejlora. Nikada se neće zatvoriti, neću to dozvoliti. Nedostajaće mi i voljeću ga do kraja života."

Podsjetimo, Tejlor se proslavio kao član nagrađivane rok grupe osamdesetih godina prošlog vijeka, poznate po pjesmama kao što su "Hungry Like the Wolf" i "Rio".

Duran Duran Rio Izvor: YouTube

Iza njega je ostala supruga Trejsi Vilson, sa kojom je bio u braku više od 40 godina i koja ga je opisala kao "najdivnijeg supruga, brižnog tatu i najponosnijeg djeda".

"Bio je stub naše porodice", dodala je ona.

(Mondo)