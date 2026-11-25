Jelena Karleuša najavljuje tužbu protiv Mete nakon ponovnog gašenja njenog Instagram profila.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Po dolasku na snimanje nove emisije "Pinkovih zvezda", Jelena Karleuša je prvi put javno prokomentarisala ponovno ukidanje svog Instagram naloga. Vidno izrevoltirana činjenicom da se ovaj problem neprestano ponavlja, kako tvrdi, gotovo svakih petnaest dana, pjevačica je poručila da joj je strpljenje na izmaku i najavila mogućnost podnošenja tužbe protiv kompanije Meta.

"To je vijest na svake dvije nedjelje... Mislim da ću ja morati definitivno da podnesem jednu ozbiljnu tužbu protiv Mete, da je to moj novi pravni način da se borim za moja prava koja se vrlo krše. Prepustite to meni da riješim kako znam i umijem", poručila je Jelena.

Na pitanje zbog čega se ranije nije odlučila na takav korak i da li joj je gašenje profila predstavljalo veliku prepreku, pjevačica je objasnila da se u prethodnom periodu bavila drugim stvarima, te da joj Instagram nije bio prioritet.

"Generalno, Instagram nije moja glavna preokupacija, ali ovo je sad već ne čak bezobrazluk, već smiješno. Kontaktirala sam jednu ozbiljnu njemačku advokatsku kancelariju, pa vidjećemo dokle će to doći", rekla je Karleuša za Pink.rs.

Ugašen joj treći profil, prvi imao 2,4 miliona pratilaca

Podsjetimo, Jeleni je ponovo ugašen Instagram nalog, ovoga puta profil pod nazivom "JKentertainmentt", koji je nedavno otvorila. Ovo je novi nastavak problema sa kojima se suočava na ovoj društvenoj mreži, a za sada nije poznato šta je konkretno dovelo do deaktivacije posljednjeg naloga.

Drama je počela početkom 2025. godine, kada joj je ugašen profil koji je imao više od 2,4 miliona pratilaca. Nakon više od mjesec dana bez pristupa nalogu, u martu se našla u situaciji u kojoj je, prema tadašnjim pravilima Mete, njen profil praktično bio pred trajnim brisanjem.

Pjevačica je potom otvorila novi nalog, ali se u junu prošle godine ipak vratila na svoj stari profil, čime se pohvalila emotivnom objavom i zahvalila čovjeku koji joj je pomogao da ponovo dobije pristup.

Međutim, već početkom jula uslijedilo je novo gašenje, a tada su se pojavile informacije o masovnim, odnosno botovskim prijavama njenog naloga. Karleuša je potom najavila da će na svoj rođendan, 17. avgusta, otvoriti potpuno novi profil, što je i učinila.

Ipak, ni taj pokušaj nije prošao bez problema, budući da joj je sada ugašen i nalog "JKentertainmentt". Za razliku od prethodnih situacija, pjevačica ovog puta najavljuje da bi mogla da potraži pravdu na sudu, a ostaje da se vidi da li će najavljena tužba protiv Mete zaista biti naredni korak u njenoj borbi.

(Mondo)