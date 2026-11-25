Tomas Markl, otac Megan Markl, optužen je za posjedovanje materijala sa s*ksualnim zlostavljanjem djece, suočava se sa ozbiljnim optužbama.

Izvor: Fox News / Ferrari / Profimedia

Tomas Markl, otac Megan, vojvotkinje od Saseksa, optužen je pred saveznim sudom u Los Anđelesu po dvije tačke optužnice za posjedovanje materijala sa s*ksualnim zlostavljanjem djece.

Markl je uhapšen početkom novembra i i dalje se nalazi u pritvoru na Floridi, prenio je Rojters. Agenti FBI navodno su otkrili ovaj materijal u skladišnim jedinicama koje je Markl iznajmljivao u Los Anđelesu još od 2008. godine.

Rojters je ranije izvijestio da zaplijenjeni materijal uključuje fotografije Markla sa nagom ili djelimično obnaženom djecom. Ovom 82-godišnjaku prijeti kazna do 20 godina zatvora po svakoj tački optužnice ukoliko bude osuđen, prenosi Skaj njuz.

Vidi opis Otac Megan Markl zvanično optužen za posjedovanje dječije pornografije Tomas Markl: Megan i Hari će me videti na sahrani Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/HARD MEXIT Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Fox News / Ferrari / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube printscreen/Good Morning Britain Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube printscreen/Good Morning Britain Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube printscreen/Bloomberg Originals/60 Minutes Australia Br. slika: 5 5 / 5

Očekuje se da će se pred sudom pojaviti u narednim nedjeljama, a o krivici se još uvijek nije izjasnio. Sudija na Floridi prošle nedjelje je donio odluku da je Markl mentalno sposoban da mu se sudi.

Sud je prethodno naložio psihološku procjenu nakon što je on na ranijem saslušanju pokazao probleme sa pamćenjem. Markl je ranije ove godine doživio moždani udar dok je živio na Filipinima, nakon čega mu je amputirana lijeva noga, prenosi Asošijeted pres.

Megan je nedavno izjavila da je duboko potresena ovim optužbama. Ona je navela da je 2018. godine vidjela pismo koje je sadržalo uznemirujuće tvrdnje o njenom ocu i da su joj tada dali uvjeravanja da će one biti istražene.

Megan je dodala da je kasnije spriječila Markla da ima kontakt sa njenom i djecom princa Harija, princom Arčijem i princezom Lilibet.

(Mondo.rs)