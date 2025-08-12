Sve što znamo o Samsung Galaxy S25 FE: Procurile specifikacije, dizajn i cijena u Evropi

Korejski gigant Galaxy S25 FE modelom cilja korisnike koji žele premijum funkcije, ali bez premijum cijene.
Samsung će uskoro proširiti ponudu uređaja Galaxy S25 serije pristupačnijim Fan Edition modelom. Najnoviji procurjeli podaci otkrivaju gotovo sve - od dizajna i boja, preko ključnih specifikacija, pa do očekivane cijene u Evropi.
Prema informacijama do kojih je došao Winfuture, Galaxy S25 FE će neodoljivo podsećati na Galaxy S25+ model. Donosi čist, ravan dizajn, tri kamere na poleđini i izrez ekrana za selfi kameru na prednjoj strani. Donji okvir ekrana je blago deblji, ali ukupan utisak je da je riječ o modernom uređaju.Izvor: winfuture.de
Na podijeljenoj slici vidi se Jet Black varijanta, a očekuje se da će telefon biti dostupan u dvije do četiri boje.
Procurjele specifikacije uključuju 6,7-inčni Dynamic AMOLED 2X ekran, 8 GB RAM-a i najmanje 128 GB prostora. Kapacitet baterije iznosi 4.900 mAh, a navodno podržava brzo punjenje do 45 W, što znači da korisnici mogu računati na solidnu autonomiju i brzo dopunjavanje.
Uređaj će navodno pokretati Exynos 2400e čipset, isti kao u Galaxy S24 FE modelu, iako pojedini izvori pominju mogućnost ugradnje Exynos 2400 čipa. Performanse možda neće donijeti značajan skok, ali se očekuje glatko iskustvo u svakodnevnom radu i igrama.
Sistem kamera stiže sa glavnim senzoror od 50 MP, ultraširokougaonom kamerom od 12 MP i telefoto senzoror od 8 MP. Galaxy S25 FE će raditi na Androidu 16 sa One UI 8 interfejsom.
Očekuje se da cijena u Evropi bude oko 679 evra, a lansiranje bi moglo da se desi već u septembru.
(MONDO/SmartLife)