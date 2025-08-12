Sve što znamo o Samsung Galaxy S25 FE: Procurile specifikacije, dizajn i cijena u Evropi

Korejski gigant Galaxy S25 FE modelom cilja korisnike koji žele premijum funkcije, ali bez premijum cijene.

Izvor: winfuture.de

Samsung će uskoro proširiti ponudu uređaja Galaxy S25 serije pristupačnijim Fan Edition modelom. Najnoviji procurjeli podaci otkrivaju gotovo sve - od dizajna i boja, preko ključnih specifikacija, pa do očekivane cijene u Evropi.

Prema informacijama do kojih je došao Winfuture, Galaxy S25 FE će neodoljivo podsećati na Galaxy S25+ model. Donosi čist, ravan dizajn, tri kamere na poleđini i izrez ekrana za selfi kameru na prednjoj strani. Donji okvir ekrana je blago deblji, ali ukupan utisak je da je riječ o modernom uređaju.

Izvor: winfuture.de

Na podijeljenoj slici vidi se Jet Black varijanta, a očekuje se da će telefon biti dostupan u dvije do četiri boje.

Procurjele specifikacije uključuju 6,7-inčni Dynamic AMOLED 2X ekran, 8 GB RAM-a i najmanje 128 GB prostora. Kapacitet baterije iznosi 4.900 mAh, a navodno podržava brzo punjenje do 45 W, što znači da korisnici mogu računati na solidnu autonomiju i brzo dopunjavanje.

Uređaj će navodno pokretati Exynos 2400e čipset, isti kao u Galaxy S24 FE modelu, iako pojedini izvori pominju mogućnost ugradnje Exynos 2400 čipa. Performanse možda neće donijeti značajan skok, ali se očekuje glatko iskustvo u svakodnevnom radu i igrama.

Sistem kamera stiže sa glavnim senzoror od 50 MP, ultraširokougaonom kamerom od 12 MP i telefoto senzoror od 8 MP. Galaxy S25 FE će raditi na Androidu 16 sa One UI 8 interfejsom.

Očekuje se da cijena u Evropi bude oko 679 evra, a lansiranje bi moglo da se desi već u septembru.

(MONDO/SmartLife)