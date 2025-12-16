Reddit se žalio sudu zbog zabrane društvenih mreža: "Nismo kao druge platforme"

Iako poštuje zabranu za mlađe od 16 godina, platforma tvrdi da postoje bolja rješenja za zaštitu djece.

Izvor: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Reddit je uložio žalbu najvišem sudu u Australiji zbog zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina u zemlji.

Prema novom zakonu, Reddit spada u deset platformi društvenih mreža koje su zabranjene Australijancima mlađim od 16 godina. Ostale platforme na koje se odnosi zabrana uključuju Facebook, Instagram, Snapchat i Tik Tok.

Reddit je naveo se pridržava zabrane, ali da će u svom slučaju tvrditi da politika ima ozbiljne implikacije po privatnost i politička prava, prenosi BBC.

"Uprkos najboljim namerama, ovaj zakon promašuje cilj. Postoje efikasniji načini da australijska vlada ostvari naš zajednički cilj zaštite mladih", objavljeno je na zvaničnoj internet stranici.

Reddit je ocijenio da zakon uspostavlja nametljive i potencijalno nebezbjedne procese verifikacije odraslima, kao i maloljetnicima, izoluje tinejdžere koji se bave iskustvima zajednice prilagođenim uzrastu i stvara nelogičan mozaik platformi koje su uključene, a koje nisu.

"Za razliku od drugih platformi obuhvaćenih ovim zakonom, većina 'Redditora' su odrasli. Mi ne prodajemo niti ciljamo oglašavanje djeci mlađoj od 18 godina", navodi se u saopštenju.

Ministarka komunikacija Anika Vels je ranije rekla da vlada neće biti pokolebana pravnim prijetnjama.

"Neće nas zastrašiti velike tehnološke kompanije. U ime australijskih roditelja, ostaćemo čvrsti", rekla je Vels.

U odvojenom slučaju, koji je Viši sud pristao da razmotri sljedeće godine na još uvijek neodređeni datum, dvoje 15-godišnjaka iz Novog Južnog Velsa tvrde da je zabrana društvenih medija neustavna, jer krši "implicitnu slobodu komunikacije o vladinim i političkim pitanjima".

Izvor: B92