Sat sudnjeg dana pomjeren na 85 sekundi do ponoći: Naučnici kažu da je svijet na ivici katastrofe

Nakon novog pomjeranja sata sudnjeg dana, naučnici tvrde da se svijet nikada nije suočio sa većim rizikom od globalne katastrofe nego što je to slučaj danas.

Izvor: Shutterstock

Sat sudnjeg dana, simbolički pokazatelj koliko je čovječanstvo blizu samouništenja, pomjeren je na svega 85 sekundi do ponoći. To je najopasnija pozicija u njegovoj 79-godišnjoj istoriji. Odluku su u utorak doneli naučnici iz Biltena atomskih naučnika, pomjerivši kazaljke unaprijed za četiri sekunde.

Ovaj potez znači da stručnjaci smatraju da se svijet nikada ranije nije suočio sa ozbiljnijom prijetnjom globalne katastrofe nego danas. Prema njihovoj procjeni, 2026. godina donosi kombinaciju rizika kakva do sada nije zabilježena.

Grupa koja svake godine odlučuje o položaju kazaljki navela je više faktora koji ugrožavaju globalnu stabilnost. Među njima su nuklearno naoružanje, klimatske promene i disruptivne tehnologije poput vještačke inteligencije. Posebno je istaknuta i opasnost od stvaranja sintetičkih bioloških supstanci poznatih kao "život u ogledalu".

"Svaka sekunda je važna i vrijeme nam ističe. Teška je istina da je ovo naša realnost. Nikada do sada naš svijet nije bio ovako blizu ponoći", rekla je predsjednica i izvršna direktorka Biltena atomskih naučnika, Aleksandra Bel.

Sat sudnjeg dana nastao je 1947. godine, u jeku Hladnog rata. Tada su rastuće tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza podstakle strah od nuklearne apokalipse. Sat je zamišljen kao upozorenje, a ne kao precizna prognoza.

Ovo je druga godina zaredom da se kazaljke pomjeraju bliže "sudnjem danu". Do 2020, sat nikada nije bio bliže od dva minuta do pomoći. Od tada se razmak iz godine u godinu smanjuje.

Izvor: Bulletin of the Atomic Scientists

"Prošle godine upozorili smo da je svijet opasno blizu katastrofe i da države moraju da promijene kurs ka međunarodnoj saradnji. Nažalost, dogodilo se suprotno", izjavio je predsjednik Naučnog i bezbjednosnog odbora Biltena, Danijel Holc.

On je naglasio da su nuklearno naoružane države tokom 2025. godine postale još sukobljenije i nacionalističkije. Upravo to je bio jedan od ključnih razloga za pomijeranje sata za četiri sekunde. Riječ je o najvećem pomjeranju unaprijed još od 2023. godine.

"Posljednji preostali sporazum koji reguliše zalihe nuklearnog oružja između SAD i Rusije ističe sljedeće nedjelje. Po prvi put poslije više od pola vijeka, neće postojati ništa što bi spriječilo nekontrolisanu trku u nuklearnom naoružanju", upozorio je Holc.

Svako pomijeranje sata unaprijed tumači se kao neuspeh čovječanstva da tokom prethodnih 12 mjeseci smanji globalne rizike. Suprotno tome, udaljavanje od ponoći značilo bi da su prijetnje makar delimično stavljene pod kontrolu.

Kazaljke se svake godine podešavaju na osnovu procijene koliko je svijet, makar u teoriji, blizu potpunog uništenja. Trenutna pozicija šalje jasnu poruku – vrijeme za greške je skoro isteklo.

Izvor: RTS