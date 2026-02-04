logo
Nema više društvenih mreža za mlađe od 16 godina u Španiji: Ilon Mask pobjesnio

Nema više društvenih mreža za mlađe od 16 godina u Španiji: Ilon Mask pobjesnio

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Premijer Španije najavio je zakon kojim se zabranjuje korišćenje društvenih mreža djeci mlađoj od 16 godina i uvodi stroga kontrola platformi.

Španija zabranjuje društvene mreže mlađima od 16 godina Izvor: shutterstock/Bloomicon

Govoreći na Svjetskom samitu vlada, premijer Španije najavio je zabranu društvenih mreža mlađima od 16 godina u toj zemlji, a platforme će morati da uvedu obavezne sisteme za provjeru starosti korisnika.

"Naša djeca su izložena prostoru u kojem nikada nije trebalo da se snalaze sama. To više nećemo da tolerišemo. Zaštitićemo ih od digitalnog Divljeg zapada", poručio je Sančez, a prenosi Reuters.

Premijer je dodao da će španska vlada već naredne nedjelje predstaviti novi zakon. Njime bi izvršni direktori društvenih mreža bili direktno odgovorni za ilegalan sadržaj i poruke mržnje koje se pojavljuju na njihovim platformama.

Australija je u decembru prošle godine postala prva zemlja koja je zabranila korišćenje društvenih mreža djeci mlađoj od 16 godina. Taj potez sada pažljivo prate i druge države koje razmatraju slične mjere, među kojima su Grčka, Velika Britanija i Francuska.

Najava Sančeza je izazvala burne reakcije na mrežama. Ilon Mask je na platformi X napisao da je premijer "tiranin i izdajnik naroda Španije", a kasnije ga je nazvao i "pravim fašističkim totalitarcem".

Kako prenosi The Guardian, španski premijer je najavio i koordinaciju sa drugim evropskim zemljama kako bi se obezbijedila prekogranična regulativa.

Predloženi zakon bi bio sproveden kroz izmjene postojećeg zakona o digitalnoj zaštiti maloljetnika. Prema anketi Ipsosa iz avgusta 2025. godine, čak 82 odsto građana Španije podržava zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 14 godina, što je značajan rast u odnosu na 73 odsto iz 2024.

Izvor: B92

Tagovi

Španija društvene mreže zabrana mladi

