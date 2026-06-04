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Google traži dozvolu za projekat: Planira da pusti 32 miliona laboratorijskih komaraca

Google traži dozvolu za projekat: Planira da pusti 32 miliona laboratorijskih komaraca

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Kroz program Debug, u laboratorijama se uz pomoć AI algoritama inficiraju i odvajaju isključivo mužjaci koji ne ujedaju ljude.

Google želi da pusti 32 miliona komaraca u SAD Izvor: Shutterstock / SmartLife

Kompanija Google zatražila je od američkih vlasti odobrenje za jedan od svojih najneobičnijih projekata do sada - puštanje do 32 miliona laboratorijskih komaraca na teritoriji Kalifornije i Floride.

Ovaj nesvakidašnji eksperiment sprovodi se kroz program Debug, koji spaja biologiju i vještačku inteligenciju kako bi se stalo na put najsmrtonosnijoj životinji na planeti. Komarci svake godine ubiju više ljudi nego bilo koja druga vrsta, prenoseći denga groznicu, Ziku, malariju i virus Zapadnog Nila.

Prema informacijama koje prenosi britanski The Guardian, zahtjev je već na stolu Agencije za zaštitu životne sredine (EPA). Javna rasprava o ovom pitanju traje do 5. juna, nakon čega se očekuje konačna odluka saveznih vlasti.

Sama metoda je zapravo vrlo lukava i oslanja se isključivo na mužjake komaraca, koji ne ujedaju ljude i ne prenose opasne zaraze.

Insekti se u laboratoriji inficiraju prirodnom bakterijom Wolbachia, koja im onemogućava normalno razmnožavanje. Kada se ovi modifikovani mužjaci puste u divljinu i spare sa divljim ženkama, iz njihovih jaja se ne izlegu mladi, pa se tako populacija smanjuje iz generacije u generaciju.

Iza kulisa cijelog procesa nalazi se napredna vještačka inteligencija. Google koristi AI algoritme i automatizovane senzore kako bi u laboratoriji nepogrešivo odvojio mužjake od ženki, ali i da bi precizno izračunao na kojim lokacijama i u koje vrijeme treba pustiti ove insekte.

Ovaj program je već testiran u Singapuru, gdje je postigao nevjerovatan uspjeh. Tamošnji zvanični podaci pokazuju da je populacija opasnih komaraca smanjena za 80 do 90 odsto, dok je broj oboljelih od denga groznice pao za više od 70% za samo nekoliko mjeseci.

Zbog toga je u maju ove godine donijeta odluka o proširenju projekta na druge ugrožene regione, a koordinator programa Linus Apson izjavio je: "Kada smo lansirali Debug u Singapuru, naš cilj je bio da iskoristimo tehnologiju za proizvodnju i puštanje komaraca i proširimo program na zajednice u Aziji, gde se bilježi 70% globalnog tereta denga groznice."

Uprkos tome što javnost u početku može biti sumnjičava prema laboratorijskim insektima, tim koji stoji iza ovog projekta potpuno je uvjeren u uspjeh na američkom tlu.

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