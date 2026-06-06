Ostavite telefon dok grmi: Ruska naučnica otkrila istinu o eksplozijama telefona tokom oluje

Vodeća saradnica Hidrometeorološkog centra Marina Makarova šokirala je javnost upozorenjem da pametni telefoni tokom grmljavinskog nevremena mogu bukvalno da vam eksplodiraju u ruci ili pored glave.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pametni telefoni tokom grmljavinskog nevremena mogu da eksplodiraju i izazovu povrede, ali ne zbog direktnog udara groma, već usljed procesa indukcije izazvanog snažnim elektrostatičkim poljem.

Na tu opasnost upozorila je vodeća saradnica ruskog Hidrometeorološkog centra Marina Makarova, objašnjavajući proces za agenciju Tas.

Ona je pojasnila kako pod uticajem izuzetno jakog elektrostatičkog polja grmljavinskih oblaka u provodnicima na tlu, uključujući i metalne komponente unutar telefona, nastaju električni naboji.

Ti naboji mogu dovesti do naglog i intenzivnog zagrijavanja uređaja, što u krajnjem ishodu može rezultirati i njegovom eksplozijom.

"Dolazi do iznenadnih eksplozija, pri čemu može biti povrijeđena osoba koja drži mobilni telefon blizu glave ili u džepu. To nije direktan udar groma, već proces indukcije. Dakle, nije riječ o tome da telefon privlači grom, već se uređaj zagrijava pod uticajem tih struja", detaljno je objasnila Makarova, naglasivši ipak da se takvi slučajevi događaju izuzetno rijetko.

Mit o privlačenju gromova

Iako je upozorenje ruske stručnjakinje utemeljeno na principima fizike, ono se odnosi na vrlo specifičan i rijedak scenario. Međutim, takve vesti često dolivaju ulje na vatru dugogodišnjeg i široko rasprostranjenog mita da mobilni telefoni sami po sebi "privlače" munje.

Ta zabluda je toliko ukorijenjena da mnogi ljudi tokom oluje instinktivno sklanjaju svoje uređaje, vjerujući da time smanjuju rizik da ih pogodi grom.

Naučna zajednica, sa druge strane, godinama pokušava da demantuje takve tvrdnje, ističući kako opasnost leži negdje drugdje, te da je fokusiranje na mobilni telefon kao mamac za gromove potpuno pogrešno i može odvući pažnju sa stvarnih mjera opreza koje je potrebno preduzeti.

Brojne svjetske meteorološke službe, uključujući i američku Nacionalnu meteorološku službu (NWS), kategorički odbacuju ideju da mobilni telefoni, nakit ili drugi manji metalni predmeti mogu da privuku munju.

Džon Džensenijus, stručnjak za munje iz američke Nacionalne okeanske i atmosferske administracije (NOAA), bio je vrlo jasan po tom pitanju:

"Apsolutno ništa ne privlači grom. Munje jednostavno traže najkraći put do tla, zbog čega najčešće udaraju u visoke objekte poput drveća, stubova ili zgrada", rekao je Džon Džensenijus.

Prema njegovim riječima, ljude grom pogađa isključivo zato što se nađu na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme, a to je bilo gdje na otvorenom prostoru za vrijeme grmljavine.

Naučni konsenzus je da metalne komponente u pametnom telefonu jednostavno nisu dovoljno velike niti imaju dovoljnu masu da bi značajno promijenile električno polje oko osobe i tako povećale rizik od udara groma.

Korelacija nije uzročnost

Mit o opasnim mobilnim telefonima nastao je prije mnogo godina i proširio se uprkos potpunom nedostatku naučnih dokaza koji bi ga podržali.

Dr Meri En Kuper sa Univerziteta u Čikagu, koja je proučavala povrede od udara groma, istakla je da, iako mnogi izvještaji o takvim nesrećama uključuju ljude koji su u tom trenutku koristili mobilni telefon, to je isključivo posljedica sveprisutnosti tih uređaja u našim životima.

Drugim riječima, korelacija ne podrazumeva uzročnost. Ljudi danas neprestano koriste svoje telefone, često su zadubljeni u ekrane i ne obraćaju pažnju na vremenske uslove oko sebe, zbog čega se ne sklone na sigurno na vrijeme. Telefon u ovom slučaju nije uzrok udara, već simptom nepažnje korisnika na opasnost koja se približava s neba.

Gdje leži stvarna opasnost?

Ako mobilni telefoni ne privlače gromove, a opasnost od njihove eksplozije je minimalna, šta onda predstavlja stvarni rizik? Sama Marina Makarova istakla je mnogo vjerovatniji i opasniji scenario, a to su masovna okupljanja na otvorenom, poput koncerata ili fudbalskih utakmica.

"Grom može da udari u masu ljudi mokrih od kiše, koji tada postaju izvrstan provodnik električne struje", upozorila je. U takvoj situaciji, električni naboj od udara groma može da se proširi kroz gomilu i povrijedi ili usmrti veliki broj ljudi istovremeno.

Još jedna često zanemarena opasnost vreba unutar naših domova. Iako se u zatvorenom prostoru osjećamo sigurno, korišćenje žičanih uređaja tokom oluje izuzetno je opasno.

Udar groma u telefonski stub ili električnu mrežu u blizini kuće može da izazove snažan strujni udar koji se kroz žice i instalacije prenosi direktno do korisnika fiksnog telefona, računara ili bilo kog drugog uređaja priključenog u utičnicu, uključujući i mobilni telefon koji se u tom trenutku puni.

(Kurir/MONDO)