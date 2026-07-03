Gmail postaje pametniji: Glasom do odgovora iz vašeg sandučeta

Ova funkcija omogućava da glasom postavljate pitanja o svom sandučetu, a njeno lansiranje je planirano za kraj ovog ljeta.

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Na ovogodišnjoj I/O konferenciji, Google je predstavio Gmail Live, novu funkciju pokretanu Gemini modelom koja korisnicima omogućava da pretražuju svoje sanduče glasom umesto kucanjem. Ova funkcija je sada prešla u fazu testiranja, a portal 9to5Google izvještava da se ove nedjelje uvodi za malu grupu korisnika Android i iOS operativnih sistema.

Ova opcija dodaje malu "Live" ikonicu u traku za pretragu u Gmail-u. Pritiskom na nju otvara se glasovni interfejs preko cijelog ekrana koji pozdravlja korisnike predloženim upitima, kao što su: "Koje su novosti o mojim posljednjim porudžbinama?" i "Koji su moji predstojeći datumi putovanja?"

Čim korisnik počne da govori, duž ivice ekrana pojavljuje se plavi sjaj dok se upit transkribuje u realnom vremenu. Gmail Live zatim obrađuje pitanje i naglas čita odgovor. Odgovor se takođe pojavljuje na ekranu pored originalne imejl poruke, što korisnicima olakšava da provjere tačnost detalja, objavio je b92.

Glasovni interfejs takođe ima dva dugmeta na dnu koja korisnicima omogućavaju da isključe mikrofon ili da izađu iz Gmail Live-a i vrate se u svoje sanduče.

Gmail Live se pridružuje rastućoj listi glasovnih AI funkcija u Google-ovim aplikacijama i uslugama. Dolazi nakon funkcije Gemini Live, koja korisnicima omogućava prirodne razgovore sa Google-ovim AI asistentom u realnom vremenu, pa čak i obavljanje zadataka poput podešavanja podsjetnika ili dodavanja događaja u kalendar. Search Live je ranije ove godine donio slično glasovno iskustvo u AI režim Google pretrage, omogućavajući korisnicima da naglas postavljaju dodatna pitanja i dobiju govorne odgovore zajedno sa linkovima ka relevantnim veb stranicama.

Planirano je da Gmail Live stigne do korisnika AI Pro i Ultra pretplate krajem ovog ljeta, nakon što se završi testiranje. Google planira da doda sličnu funkcionalnost i u Docs i Keep, proširujući isti pristup u kojem je glas na prvom mjestu na pisanje dokumenata i hvatanje bilješki u pokretu.

(Mondo)