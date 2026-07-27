Konkurs: MONDO traži pojačanje!

Redakcija MONDO.ba portala širi tim i traži novu koleginicu ili kolegu.
Ako brzo razmišljaš, odlično pišeš i znaš da prepoznaš dobru priču, možda si upravo osoba koju tražimo.
Šta ćeš raditi?
- Pronalaziti, provjeravati i obrađivati informacije za objavu na portalu.
- Pisati vijesti, izvještaje i druge novinarske sadržaje.
- Pripremati i uređivati fotografije i video materijale za portal i društvene mreže.
- Objavljivati sadržaj kroz CMS i voditi računa o njegovoj tačnosti i kvalitetu.
- Pratiti dnevne događaje i izlaziti na teren kada je potrebno.
- Sarađivati sa urednicima i ostatkom redakcije na pripremi i realizaciji tema.
Šta očekujemo?
- Najmanje godinu dana iskustva u radu u redakciji (digitalni ili print mediji).
- Dobro poznavanje rada na računaru i internetu.
- Iskustvo u radu u CMS okruženju.
- Poznavanje programa za obradu fotografija.
- Dobro snalaženje na društvenim mrežama.
- Aktivno znanje engleskog jezika.
- Poželjan fakultet novinarstva ili drugi fakultet iz oblasti društvenih nauka.
Koje osobine cijenimo?
- Odličnu opštu informisanost i praćenje aktuelnih događaja.
- Izraženu pismenost i razvijene novinarske vještine.
- Brzinu i efikasnost u radu.
- Snalažljivost i sposobnost rada pod pritiskom rokova.
- Samostalnost, ali i spremnost za timski rad.
- Kreativnost i inicijativu.
- Odgovornost i pouzdanost.
- Želju za učenjem i profesionalnim usavršavanjem.
- Sposobnost da prepoznaš važnu informaciju i obratiš pažnju na detalje.
Šta nudimo?
- Rad u jednoj od najposjećenijih digitalnih redakcija u Bosni i Hercegovini.
- Dinamično radno okruženje i raznovrsne teme.
- Priliku za profesionalni razvoj i usavršavanje.
- Podršku iskusnog uredničkog tima i mogućnost napredovanja.
Ako smatraš da si prava osoba za naš tim, pošalji biografiju na [email protected]. Konkurs je otvoren do 15. avgusta 2026.
Pridruži se MONDO.ba timu!