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Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

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Konkurs: MONDO traži pojačanje!

Konkurs: MONDO traži pojačanje!

Izvor mondo.ba
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Redakcija MONDO.ba portala širi tim i traži novu koleginicu ili kolegu.

Konkurs mondo.ba traži novinara Izvor: mondo.ba

Ako brzo razmišljaš, odlično pišeš i znaš da prepoznaš dobru priču, možda si upravo osoba koju tražimo.

Šta ćeš raditi?

  • Pronalaziti, provjeravati i obrađivati informacije za objavu na portalu.
  • Pisati vijesti, izvještaje i druge novinarske sadržaje.
  • Pripremati i uređivati fotografije i video materijale za portal i društvene mreže.
  • Objavljivati sadržaj kroz CMS i voditi računa o njegovoj tačnosti i kvalitetu.
  • Pratiti dnevne događaje i izlaziti na teren kada je potrebno.
  • Sarađivati sa urednicima i ostatkom redakcije na pripremi i realizaciji tema.

Šta očekujemo?

  • Najmanje godinu dana iskustva u radu u redakciji (digitalni ili print mediji).
  • Dobro poznavanje rada na računaru i internetu.
  • Iskustvo u radu u CMS okruženju.
  • Poznavanje programa za obradu fotografija.
  • Dobro snalaženje na društvenim mrežama.
  • Aktivno znanje engleskog jezika.
  • Poželjan fakultet novinarstva ili drugi fakultet iz oblasti društvenih nauka.

Koje osobine cijenimo?

  • Odličnu opštu informisanost i praćenje aktuelnih događaja.
  • Izraženu pismenost i razvijene novinarske vještine.
  • Brzinu i efikasnost u radu.
  • Snalažljivost i sposobnost rada pod pritiskom rokova.
  • Samostalnost, ali i spremnost za timski rad.
  • Kreativnost i inicijativu.
  • Odgovornost i pouzdanost.
  • Želju za učenjem i profesionalnim usavršavanjem.
  • Sposobnost da prepoznaš važnu informaciju i obratiš pažnju na detalje.

Šta nudimo?

  • Rad u jednoj od najposjećenijih digitalnih redakcija u Bosni i Hercegovini.
  • Dinamično radno okruženje i raznovrsne teme.
  • Priliku za profesionalni razvoj i usavršavanje.
  • Podršku iskusnog uredničkog tima i mogućnost napredovanja.

Ako smatraš da si prava osoba za naš tim, pošalji biografiju na [email protected]. Konkurs je otvoren do 15. avgusta 2026.

Pridruži se MONDO.ba timu!

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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