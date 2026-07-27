Konkurs: MONDO traži pojačanje!

Redakcija MONDO.ba portala širi tim i traži novu koleginicu ili kolegu.

Izvor: mondo.ba

Ako brzo razmišljaš, odlično pišeš i znaš da prepoznaš dobru priču, možda si upravo osoba koju tražimo.

Šta ćeš raditi?

Pronalaziti, provjeravati i obrađivati informacije za objavu na portalu.

Pisati vijesti, izvještaje i druge novinarske sadržaje.

Pripremati i uređivati fotografije i video materijale za portal i društvene mreže.

Objavljivati sadržaj kroz CMS i voditi računa o njegovoj tačnosti i kvalitetu.

Pratiti dnevne događaje i izlaziti na teren kada je potrebno.

Sarađivati sa urednicima i ostatkom redakcije na pripremi i realizaciji tema.

Šta očekujemo?

Najmanje godinu dana iskustva u radu u redakciji (digitalni ili print mediji).

Dobro poznavanje rada na računaru i internetu.

Iskustvo u radu u CMS okruženju.

Poznavanje programa za obradu fotografija.

Dobro snalaženje na društvenim mrežama.

Aktivno znanje engleskog jezika.

Poželjan fakultet novinarstva ili drugi fakultet iz oblasti društvenih nauka.

Koje osobine cijenimo?

Odličnu opštu informisanost i praćenje aktuelnih događaja.

Izraženu pismenost i razvijene novinarske vještine.

Brzinu i efikasnost u radu.

Snalažljivost i sposobnost rada pod pritiskom rokova.

Samostalnost, ali i spremnost za timski rad.

Kreativnost i inicijativu.

Odgovornost i pouzdanost.

Želju za učenjem i profesionalnim usavršavanjem.

Sposobnost da prepoznaš važnu informaciju i obratiš pažnju na detalje.

Šta nudimo?

Rad u jednoj od najposjećenijih digitalnih redakcija u Bosni i Hercegovini.

Dinamično radno okruženje i raznovrsne teme.

Priliku za profesionalni razvoj i usavršavanje.

Podršku iskusnog uredničkog tima i mogućnost napredovanja.

Ako smatraš da si prava osoba za naš tim, pošalji biografiju na [email protected]. Konkurs je otvoren do 15. avgusta 2026.

Pridruži se MONDO.ba timu!