Skrivena opcija koju Netflix želi da zaboravite: Vama olakšava život, a servisi je kriju

Prebacivanje sadržaja sa telefona na TV ima prednosti koje mnogi korisnici ne primjećuju. Iza ove funkcije krije se zanimljiva priča o podacima i načinu rada striming platformi.

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Korišćenje opcije za prebacivanje sadržaja sa telefona na pametni televizor može da ograniči količinu podataka koje striming platforme prikupljaju o navikama svojih korisnika. Upravo zbog toga ovakav način gledanja nije naročito poželjan kompanijama koje stoje iza popularnih servisa. Na prvi pogled razlika djeluje neprimjetno, ali način reprodukcije sadržaja može da utiče na količinu dostupnih korisničkih podataka.

Za većinu korisnika to je jednostavan i praktičan način da omiljene filmove i serije pokrenu na velikom ekranu. Ipak, iza te pogodnosti krije se razlika u tome koliko informacija platforme mogu da prikupe tokom korišćenja svojih usluga. Upravo zato pitanje privatnosti postaje sve važnije kako striming servisi postaju dio svakodnevice miliona korisnika.

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Zašto vas platforme drže u aplikaciji

Servisi kao što su Netflix, Disney+ i Amazon Prime Video nastoje da korisnici što više vremena provode u njihovim aplikacijama. Svaki klik, pretraga, pregled ponude ili izbor sadržaja predstavlja vrijedan podatak koji pomaže u izgradnji detaljnijeg korisničkog profila. Što je profil korisnika precizniji, to platforma lakše predviđa šta bi moglo da ga zainteresuje.

Na osnovu tih informacija platforme bolje razumiju interesovanja korisnika i prilagođavaju preporuke sadržaja. Istovremeno, takvi podaci mogu da posluže i za preciznije prikazivanje reklama. Na taj način kompanije nastoje da povećaju angažovanje korisnika i vrieme provedeno na svojim servisima.

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Kako funkcioniše prebacivanje sadržaja

Prilikom korišćenja opcije za castovanje, mobilni telefon služi kao glavni uređaj za pronalaženje i odabir filmova ili serija. Nakon izbora sadržaja dovoljno je pokrenuti prenos, dok se reprodukcija nastavlja na televizoru ili drugom uređaju za striming. Telefon tada ostaje svojevrsni daljinski upravljač, dok televizor služi za prikaz odabranog sadržaja.

Mnogima je ovaj način praktičniji od upravljanja aplikacijom na televizoru. Pretraga je jednostavnija, unos teksta brži, a većina korisnika je navikla da svakodnevno koristi telefon za slične zadatke. To posebno dolazi do izražaja prilikom pretrage dužih naziva filmova ili serija.

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Manje podataka o vašem ponašanju

Kada se sadržaj pokreće direktno kroz aplikaciju na televizoru, platforma može da zabilježi mnogo više detalja o načinu korišćenja. Pored odabranih filmova i serija, prati se koliko dugo gledate, koje preporuke ignorišete i na kojim naslovima ili banerima zadržavate pažnju. Takvi podaci pomažu u stalnom unapređivanju algoritama za preporuku sadržaja.

Kod castovanja se i dalje bilježe osnovni podaci, poput toga šta gledate i koliko traje reprodukcija. Međutim, platforma ima manje uvida u vaše ponašanje tokom pretraživanja i korišćenja aplikacije, jer se veliki dio aktivnosti odvija na telefonu. Zbog toga je obim dostupnih informacija o korisničkim navikama u određenoj mjeri manji nego pri korišćenju TV aplikacije.

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Gdje su funkcije koje korisnici žele

Striming platforme već godinama razvijaju svoje TV aplikacije kao glavno mjesto za otkrivanje i gledanje sadržaja. Zato im odgovara da korisnici pretragu, izbor i pregled ponude obavljaju upravo unutar njihovog sistema. Na taj način zadržavaju veću kontrolu nad korisničkim iskustvom i prikupljanjem podataka.

Mnogi bi radije koristili jedinstvenu pretragu koja bi prikazivala na kom servisu se nalazi određeni film ili serija, kao i zajedničku listu za praćenje sadržaja sa više platformi. Takvo rešenje bi, međutim, smanjilo vreme provedeno u pojedinačnim aplikacijama i umanjilo kontrolu platformi nad načinom na koji korisnici biraju sadržaj. Zbog toga se koriste funkcije poput automatskog pokretanja trejlera, sekcije „Nastavi gledanje“ i personalizovanih preporuka koje podstiču korisnike da ostanu unutar aplikacije. Upravo zbog različitih poslovnih interesa ovakve univerzalne funkcije za sada nisu široko zastupljene među najvećim striming servisima.

(TechVision/Mondo)