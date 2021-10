Aleksandar Mitrović pomjera granice, kad god zaigra za Srbiju zatrese mrežu!

Izvor: MN PRESS

Aleksandar Mitrović je pomjerio granice kada je Srbija u pitanju. U nestvarnoj je golgeterskoj formi za nacionalni tim već godinama i "orlovi" ne mogu bez njega ni da se zamisle.

Postao je najbolji strielac u istoriji reprezentacije, a pred mečeve sa Luksemburgom i Azerbejdžanom pričao je o tome.

Iako ima tek 27 godina on je ubjedljivo najbolji strijelac koga je nacionalni tim ikada imao, a kada je rekord oborio bio je to nevjerovatan događaj za njega.

"Bio sam veoma ponosan, to je bila velika stvar za mene i moju porodicu. Rekord je stajao od 1956. godine i bio je nevjerovatan osjećaj oboriti ga, jedan od najvećih momenata moje karijere. Razmišljao sam o obaranju rekorda otkako sam počeo da igram za reprezentaciju. Neka velika imena nisu to uspmela da urade, ali ja sam uvijek vjerovao u sebe i vrijedno sam radio da do toga dođe", rekao je on.

Otkrio je i koji gol mu je omiljeni od 43 koliko je do sada postigao. Morao je da izabere dva - svoj prvi pogodak glavom poslije kornera u meču sa Hrvatskom i prelijep gol protiv Irske.

"Volim ih sve, svaki gol je poseban na svoj način, Ako bih morao da biram, odabrao bih moj prvi pogodak, protiv Hrvatske i gol protiv Irske", istakao je Mitrogol.

Pogledajte majstoriju protiv Irske:

Vidi opis Mitrović pričao o rekordu, otkrio kad se povlači: Pitali ga za omiljeni pogodak, sjetio se Hrvata i evrogola sa Marakane

Pitali su ga i da li mu je drago što ima ovakve brojke, ali to nije ključno za njega.

"Fudbal je strast više nego bilo šta drugo. Nisam opsjednut brojkama. Uvijek je dobro imati lijepe brojke, ali ja igram jer volim fudbal. To je ono što me tjera da radim i da dajem sve od sebe. Kad to osjetim, povući ću se", otkrio je on.

Sa sedam golova prvi je strijelac evropskih kvalifikacija zajedno sa Memfisom Depajom, a recept za uspjeh u nacionalnom timu ne postoji.

"Moja tajna? Nema je. Sve je do velikog rada i predanosti. Pun sam samopouzdanja i imam neke sjajne igrače oko sebe. Srećan sam što igram sa neki igračima koji vole da asistiraju, više vole da pošalju završni pas nego da postignu gol. Kada imate Dušana Tadića, Filipa Kostića, Nemanju Radonjića i Sergeja Milinkovića-Savića oko sebe znate da ćete imati šanse kada izađete na teren. Na meni je samo da ostanem fokusiran i da ih pretvorim u golove", istakao je Mitrović.