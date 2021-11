Ovo ostrvo je ludo za Partizanom, Rikardo je glavna zvijezda: Pogledajte kako usred Atlantika obožavaju golgetera!

Rikardo Gomeš je prvi strijelac Partizana i igrač koji ih vodi ka sjajnim rezultatima ove sezone, a zbog njega, arhipelag ostrva u Atlantskom okeanu prati beogradske crno-bijele iz nedjelje u nedjelju.

Kada je Rikardo Gomeš u ljeto 2018. godine iz Druge lige Portugala došao u Beograd i potpisao za Partizan, bio je potpuno nepoznat fudbalskoj javnosti. Niko nije znao ni za njega, ni za Zelenortska Ostrva, državu u kojoj je ponikao.

Sada, skoro tri i po godine kasnije, Rikardo je drugi put u Humskoj, trese mreže kao od šale i predvodi crno-bijele na tri fronta. Ali njegova priča odakle je potekao, o arhipelagu koji čine Zelenortska ostrva, na kojem su brojni oni koji navijaju za Partizan samo zbog njega, i te kako je zanimljiva.

Napadač Partizana potiče iz države koju čini arhipelag od 18 ostrva, 10 velikih i osam malih. Ona geografski pripadaju Africi, ali nemaju nikakvih fizičkih dodirnih tačaka sa tim kontinentom.

Rikardo je sa ostrva Sal, na kojem se nalazi gradić Santa Marija. Ovo mjesto uz Atlantski okean je mjesto gde je Rikardo Gomeš načinio svoje prve fudbalske korake i odakle je morao da se otisne u svijet, ne bi li napravio pravu fudbalsku karijeru.

"To je lijepa zemlja sa dobrim ljudima, veoma dobrog srca", počeo je Rikardo za "Partizanov magazin" o Zelenortskih Ostrva.

"Mi smo ostrvo koje tokom godine posjeti mnogo turista, prije svega zbog vremena. Imamo dobre plaže, lijepo more, odličnu hranu, naročito onu morsku koja je osnovna hrana na ostrvu."

Napadač crno-bijelih je oduvijek želio da se bavi fudbalom, a kako na Zelenortskim Ostrvima ne postoji profesionalna liga, znao je i šta je morao da čini.

"Od kad znam za sebe san mi je bio da budem fudbaler. Nije lako da odeš sa ostrva zbog fudbala, ali kao što sam rekao sanjao sam o tome i radio mnogo da to ostvarim. Pomogao mi je i otac da pronađem klub. Na Zelenortskim Ostrvima je normalno da napustite zemlju zbog obrazovanja i odlaska na univerzitet, ali zbog fubala to nije uradio veliki broj ljudi", priča Rikardo i nastavlja o svojim počecima.

""Mini foots" je škola fudbala u kojoj sam počeo da igram, ali u njoj nema seniorske selekcije, već samo one do 17 godina. Odatle sam krenuo i uvijek se trudim da im pomognem koliko mogu. Uvijek se sjećam odakle sam došao i to mi daje snagu da nikad ne odustanem. Na Zelenortskim Ostrvima nema profesionalnog fudbala, a sva djeca gledaju televiziju i sanjaju o tome da postanu fudbaleri jer je fudbal jedan od omiljenih sportova. O tome sam sanjao kao dječak i sada moram da pružim maksimum kako bih ostvario dobre rezultate."

Kaže da će najvjerovatnije u budućnosti živjeti na relaciji Portugal - Zelenortska Ostrva, a kaže da je navijač lisabonskog Sportinga.

"Navijam za Sporting iz Lisabona, a u ostalim zemljama nemam omiljeni tim. Volio sam Ronaldinja i navijao za Barselonu, ali samo zbog njega. Ista je situacija i sa Kristijanom Ronaldom koji je bio u Real Madridu, a sada u Mančester junajtedu. Podržavam tim zbog igrača, a moj tim je Sporting."

Da to nije slučaj samo sa njim, pokazuje i primer Partizana - zbog Rikarda, mnogi u njegovoj domovini prate crno-bijele.

"U mojoj zemlji mnogo ljudi gleda Partizan, prate sve utakmice, stalno me pitaju za dres i vole Partizan", otkriva Gomeš.

Osim o svojoj domovini, Rikardo je pričao i o Partizanu i Beogradu.

"Srećan sam ovdje i lijepo je biti negdje gdje vas ljudi vole. To je 50 posto uspjeha. Imate motivaciju da radite, a to je jedan od glavnih razloga zašto sam se vratio. Kad znate da vas trener hoće, ljudi u klubu, navijači, to vas gura da se vratite, zamišljate da možete da uradite velike stvari. Zahvalan sam što stvari idu dobro i nadam se da će tako biti do kraja."

Kaže da je sezona za crno-bijele počela odlično i po njega i po cijeli tim.

"Ljudi pričaju o tome kako dajem golove, ali morate da gledate da to ne bih mogao da uradim bez podrške tima. Iza mene igraju dobri igrači koji mi daju mogućnost da uđem u šansu, a na meni je da ih svojim kvalitetom pretvorim u golove. Posebno za poziciju napadača je bitan red iza njega, bitan je tim."

Rikardo na kraju kaže da će zauvijek nositi Partizan u svom srcu.

"Nije bitno gdje sam, ovdje ili negdje drugdje, ali Partizan će uvijek biti u mom srcu. zbog prilike koju su mi dali prvi put kad sam bio ovdje, i sada ponovo. Zbog podrške navijača i svih u klubu koji imaju poštovanje prema meni Partizan će zauvijek ostati u mom srcu i biti moj klub", rekao je Rikardo Gomeš.

Cijelu emisiju "Partizanov magazin" pogledajte ovdje:

