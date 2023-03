Bivši fudbaler otvorio dušu: Žene sam plaćao više nego drogu, mislio sam da neću preživjeti!

Svojevremeno je važio za velikog talenta i predviđalo mu se da će u Seriji A ostaviti dubok trag, a na kraju je završio na rehabilitaciji.

Izvor: Youtube/PODCAST ONE MORE TIME di Luca Casadei/printscreen

Nekada je italijanski fudbaler Fabio Maćelari bio jedan od najtalentovanijih defanzivaca Serije A. Skrenuo je pažnju na sebe dobrim igrama u Lećeu i Kaljariju, naterao Inter da ga plati čak sedam miliona evra u vreme kada cifre u fudbalu nisu bila ovakve... Stigao je da zaigra i za Bolonju, zatim za nekoliko niželigaških timova, a na kraju i za amaterske klubove kada je mislio da će tako uspjeti da zaradi dovoljno za život. Karijeru, ali i život uništili su mu bahaćenje, droga i žene koje je plaćao da mu prave društvo!

O svemu tome nekadašnji lijevi bek govorio je nedavno u jednom podkastu, nakon što je ponovo dospeo u centar pažnje. Zbog toga što je izgubio sav novac koji je zaradio tokom igračke karijere, Fabio je morao da radi kao pekar, drvosječa ili zidar, a nakon igračke karijere morao je da se oporavi od poroka koji su ga uništili. Kako sam tvrdi, žene su bile gore od droge!

"U osam utakmica imao sam sedam ili osam asistencija. Osjećao sam se najjače od svih na lijevoj strani, drobio sam protivnike. Tada sam se povrijedio i zavladao je oblik opuštanja. Povratak se očekivao za četiri i po mjeseca, samo što sam imao dosta slobodnog vremena. Tada sam probao kokain. Imate sve, žene na primjer, bilo kako. Ali ni to više nije dovoljno. Bacale su na mene papirić sa brojem telefona u trening centru, na stanici ili na semaforu. Prvi put kad sam probao kokain bio sam kod kuće u Bolonji, dok sam bio povrijeđen. Otišao sam u Porto Servo i iznajmio jahtu. Tamo su mi se pridružile dvije Ruskinje, bila je luda zabava,... Kada su u Bolonji saznali za to, raskinuli su ugovor sa mnom. Greška je u suštini što postoje stvari jače od tebe, tako to ide kad si bahat. Neke stvari treba ostaviti, ne treba ih ni uzimati, čak ni ako se osjećate kao Superman. Uzimao sam deset grama dnevno, jednom sam se uplašio. Nakon pet danas bez spavanja našao sam se u hidromasažnoj kadi. Uvukao sam se u krevet i nisam bio siguran ni hoću li se sutradan probuditi. Kad sam ustao, pobjegao sam u planine i započeo proces detoksikacije", ispričao je Maćelari u jednom italijanskom podkastu. Ovako sada izgleda:

Fabio je prilikom istog gostovanja otkrio i kako je došao u situaciju da spava sa najljepšim ženama Italije, modelima sa naslovnih strana časopisa. Za sve je bio "kriv" novac, jer ga takve ljepotice ne bi ni pogledale da se bio siromašan i da nije napravio veliki transfer u Inter za koji je tokom sezone 2000/01 nastupao u generaciji sa legendarnim Ronaldom, pa zatim fudbalskim veličinama poput Kristijana Vijerija, Hakana Šukura, alvara Rekobe, Klarensa Sedorfa, Lorana Blana, Sebastijana Freja i našeg Vladimira Jugovića.

"Postoji paralelni svijet povezan s kokainom. Ta normalnost više nije bila dovoljna, mislim da sam imao bolest seksa, pojavljivale su se žene sa naslovnica koje se ne vide u normalnom životu. Činjenica da kažeš 'ostani ovdje sa mnom, ja te plaćam jer to mogu priuštiti', je nešto što ti se onda obije glavu. U svojim najmračnijim danima, organizovao bih se i obilazio domove tih žena. Više sam potrošio na žene nego na kokain. 'Ti, ljepotice, nikad ne bi pošla sa mnom, ali mogu te kupiti.' To je pogrešno razmišljanje", dodao je nekadašnji fudbaler.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!