Borac protiv Veleža čuva prvo mjesto: Uz pune tribine do novih bodova

Šef stručnog štaba Banjalučana Vinko Marinović i fudbaler "crveno-plavih" Vasilije Terzić najavili derbi protiv mostarskog Veleža (nedjelja, 20.45).

Poslije serije uspješnih rezultata i čak šest vezanih pobjeda, koje su ga dovele do liderske pozicije u Premijer ligi BIH, Borac će u nedjelju od 20.45 na svom terenu ugostiti mostarski Velež.

Slično kao "crveno-plavi", koji susret 9. kola dočekuju u odličnoj atmosfer, Mostarci na Gradski stadion stižu za maksimalnih devet bodova iz posljednja tri meča, tako da u gradu na Vrbasu treba očekivati napadački fudbal i igru na gol više.

"U dobroj smo seriji rezultata, ali idemo iz utakmice u utakmicu. Očekuje nas duel sa Veležom, ekipom koja je u dobroj formi, a smatram da smo i mi pokazali da smo u usponu forme. Pokazali smo stav, želju, disciplinu i borbenost, te očekujemo da to ponovo pokažemo na terenu i da stignemo do svog cilja", rekao je trener Borca Vinko Marinović u najavi meča.

Uvjereni su svi u Banjaluci da će uz veliku pomoć sa tribina stići i do sedme pobjede u nizu.

"Publika nam je neophodna da dođemo do cilja. Navijači su nas podržavali do sada, a očekujem da tako bude i u narednoj utakmici. Naši navijači uvijek su nam dodatni vjetar u leđa i pozivam ih da dođu na stadion", poručio je strateg Borca.

Banjalučani su u prošlom kolu na "Pecari" postigli dva gola u uvodnih osam minuta susreta, a nešto slično Vasilije Terzić priželjkuje i u nedjelju.

"Vezali smo šest pobjeda i u sjajnoj smo formi. Očekuje nas težak ispit sa Veležom, ali daćemo sve od sebe da odigramo još jednu dobru utakmicu. Igramo pred našim navijačima i nadam se da će doći da nas podrže kako bismo nastavili naš pozitivan niz. Ekipa Veleža ima kvalitet. Brzi su i poletni, ali vjerujem da mi možemo da ponovimo minula izdanja, pogotovo defanzivno sa utakmice u Širokom Brijegu, i da dođemo do nova tri boda", istakao je Terzić.

Stigli su Banjalučani nakon strašne serije do mjesta na kojem žele i da okončaju sezonu.

"Od početka sezone smo ciljali prvo mjesto na tabeli i sada želimo da ga zadržimo do samog kraja. Znali smo da nas u Širokom Brijegu očekuje teška utakmica protiv, do tada, neporažene ekipe. Ipak, odlično smo otvorili utakmicu, postigli smo dva gola na vrijeme i taktički smo bili veoma dobri. Nakon toga smo dobro stajali u srednjem bloku i držali smo utakmicu pod kontrolom, te smo došli do zaslužene pobjede“, rekao je Terzić, pohvalivši i svog zemljaka na kolu Borca, Milana Mijatovića.

"Mijat je, prije svega, sjajan momak, a odličan je i golman. Brani sjajno od kako je došao i ulijeva nam veliku sigurnost u odbrani. Nadam se da će nastaviti u tom ritmu", dodao je Borčev vezista.

Duel na Gradskom stadionu povjeren je prnjavorskom arbitru Aleksandru Njegomiroviću.

PREMIJER LIGA BIH - 9. KOLO:

Subota:

Posušje - Tuzla siti (18.30)

Sarajevo - Zvijezda 09 (20.45)

Nedjelja:

Sloga Meridian - GOŠK (15.00)

Igman - Zrinjski

Borac - Velež (20.45)

Ponedjeljak:

Željezničar - Široki Brijeg (18.00)







