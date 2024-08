"Budi tu, ti moraš uvijek da budeš tu": Emotivno obraćanje Stanojevića poslije evropskog poraza Partizana

Partizanov trener govorio potpuno otvoreno poslije poraza od Genta u Beogradu

Izvor: YouTube/Partizan Beograd

Aleksandar Stanojoević emotivno je govorio na konferenciji za novinare poslije Partizanovog poraza protiv Genta, posebno kada je bio upitan za jednu šansu crno-bijelih. U dijalogu sa svojim igračem, Stanojević je insistirao na tome da je trebalo da bude na pravom mjestu da odbijenu loptu pošalje u gol za izjednačenje. Pred novinarima je objasnio zašto je tako reagovao u toku meča.

"Igrač mi kaže 'bio sam tamo', ili 'bio sam ovamo'... Mogu i ja da kažem da nisam bio na terenu, već gore... U prošlom mandatu, sjećate se, dobro da smo imali veliki faktor, navijače, mnogo bitan faktor. Tada smo dali gol Sočiju u 90. minutu, pucalo je sa svih strana, utjerali smo loptu u gol. Santa Klara isto... Morate to da imate, nije dovoljno da igraš dobro ako hoćeš da budeš dio Evrope i elite. Moraš da uneseš tu loptu. Napravi faul, uđi u golmana, mora neko da bude tu i da pojede tu loptu. Fali nam ta vrsta karaktera. Pobjednik i šampion ne možeš da budeš ako nisi tu, na pravom mjestu. Ne, moraš da si tu! To te čini pobjednikom i šampionom, da si uvijek tu. To nam je falilo, ali da ne bude da kritikujem na sve... Da ne griješim dušu, ali to nam je falilo", kazao je Stanojević.

Prema njegovom mišljenju, Partizan nije zaslužio da izgubi. "Izgubili smo meč u kojem mislim da nismo zaslužili da izgubimo prema svemu viđenom. Otvorili smo meč dobrim šansama, nismo uspjeli da riješimo par dobrih situacija, uvijek nam je falilo nešto da postignemo gol, malo karaktera u završnoj trećini, da budemo konkretni... Mislim da su momci dali maksimum, što je i normalno i ne bi trebalo potencirati, ali mislim da su dobro generalno igrali. Utakmicu sa dobrim protivnikom iznijeli su na dobar način."

Da li pomaže ili odlaže činjenica da se odlažu utakmice domaćeg prvenstva? "Protivnik sam toga i izvinjavam se klubovima kojima smo odložili, jer to nije korektno prema njima, oni se nisu spremali da igraju ritam srijeda-subota, a onda njih ubacujete u taj ritam. Imali smo realan problem poslije vještačke trave u Luganu, stvarno smo imali šest-sedam povrijeđenih igrača. Izvinjavam se Radničkom. Nisam bio za to, klub je rekao da je interes kluba i srpskog fudbala iznad toga, da ne možemo da rizikujemo i stvarno se izvinjavam. Stavljamo te ljude u nezgodnu situaciju, da moraju da igraju u tom ritmu za koji nemaju kadar, a mi imamo. Stvarno imamo pritisak da igramo Evropu iz hiljadu razloga i zato smo se zajedno dogovorili."

"Naši evropski porazi? Ne razmišljam tako"

Partizan bi mogao da bude prvi tim koji bi ove sezone ispao u sva tri evropska dvomeča, u tri različita takmičenja. "Uvijek pravimo nešto... Ne razmišljam o tome. Imali smo izuzetno teške protivnike, ovo su ozbiljni protivnici, nismo igrali protiv nekog iz Andore. Ovo su timovi iz jakih liga prema mojoj procjeni, jačih od naše. Nisu naivni protivnici i ne gledam na takav način. Prošli put smo prošli boljeg protivnika, pa nismo to apostrofirali. Moraš da imaš i sreće u žrijebu i ne razmišljam na taj način."

Da li Partizan ima snage za eventualne produžetke u Belgiji? "Nadamo se, u Luganu nismo odustali. U Gentu će biti teže. Mi nekad stvorimo situaciju da to nije ništa posebno, ali moramo. Ako smo sada stvorili neke šanse, onda moramo to i tamo da uradimo, nemamo drugo. Vjerujem i vidjeli smo danas da možemo da uradimo nešto."

Šta se događa sa Saldanjom?

Izvor: MN PRESS

Šta je sa Mateušom Saldanjom, koji je u svojoj potencijalno posljednjoj utakmici u Humskoj bio zamijenjen zbog povrede. "Za razliku od Lugana, kad je bio totalno bezopasan, danas je bio opasan. Kada je napadač u šansi ja sam zadovoljan i to je za mene dobra stvar. Sada mogu da kažem da sam zadovoljan kako je igrao."