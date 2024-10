Srbija skočila na FIFA listi, ali kasno: I dalje nemoguća misija da bude u prvom šeširu

Fudbalska reprezentacija Srbije uprkos napretku na FIFA listi najvjerovatnije u drugom šeširu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije napredovala je na posljednjoj FIFA listi za dva mjesta i zauzima trenutno 33. poziciju. To je naravno "posljedica" pobjede nad Švajcarskom u Ligi nacija (2:0), dok bi napredak bio još bolji da su ostvarili bolji rezultat i protiv Španije (4:0).

U ovom trenutku "orlovi" imaju ukupno 1.511,16 bodova i iza njih su sada reprezentacije poput Rusije, Kanade, Nigerije, Alžira, Peruadok su tik ispred nas Mađarska, Poljska, Egipat, Vels, Švedska, Ekvador, Turska, Ukrajina i tako dalje...

Na prvom mjestu FIFA rang liste je i dalje Argentina, aktuelni prvak svijeta, koja ima 1.883,5 bodova, a zatim za njom idu Francuska, Španija, Engleska, Brazil, Belgija, Portugal, Holandija, Italija i Kolumbija. Što se tiče plasmana reprezentacija iz Ex-Yu, najbolje plasirana je i dalje Hrvatska koja je na 12. mjestu.

Napredak na FIFA listi pak ne mijenja mnogo kada su u pitanju šanse Srbije da se nađe u prvom šeširu za žrijeb kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Da bi u njemu završili, moraju da budu među prve dvije ekipe u grupi Lige nacija, a ako ne to - onda da su među četiri najbolje rangirane ekipe koje se nisu plasirale.

S obzirom na to da je čak 18 reprezentacija iz Evrope ispred "orlova", to znači da moraju da dođu do pobjeda nad Švajcarskom i Danskom ako hoće u prvi šešir.