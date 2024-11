Ronaldo došao da "odradi", a Gvardiola… Darko Anić za MONDO pred Barsu: Zvezdo, manje stranaca!

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Darko Anić prisjeća se za MONDO meča iz 1996. i najavljuje novi okršaj sa Barselonom.

Fudbaleri Crvene zvezde u srijedu uveče na svom stadionu igraju protiv jednog od najboljih evropskih timova - u Beograd je stigla Barselona, izuzetno motivisana da u ovoj sezoni napravi istorijske rezultate i u izuzetno dobroj formi nakon što je njemački trener Hansi Flik posložio kockice u španskom velikanu. Meč na stadionu "Rajko Mitić" biće spektakularan kao i onaj iz 1996. godine kada je crveno-bijeli dres nosio Darko Anić.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde razgovarao je za MONDO o aktuelnoj situaciji u dva tabora, ali se i prisjećao detalja od prije gotovo tri decenije, kada je na najvećem srpskom stadionu odmjeravao snage sa slavnim Pepom Gvardiolom. I dalje su sjećanja svježa, ali smo Anića prvo pitali za utisak o meču koji nam predstoji.

"Očekujem veliki spektakl, kao što je bilo i te 1996. godine. Naš narod se uželio velikih utakmica, velikih djela, ove sezone imamo slučaj da se to vratilo na Marakanu. Nadam se sličnoj utakmici i atmosferu kakvu je igrala moja generacija. Očekujem otvorenu utakmicu, oni dolaze u najjačem sastavu, da se nadigravaju. Našim momcima će biti teško, ali uz pun stadion će dobiti vjetar u leđa i nadam se pružiti dobar otpor Špancima", rekao je Anić.

Kako je Barselona "prodisala" kod Flika?

Nijemac Hansi Flik jedan je od najzaslužnijih za Barselonine impresivne igre u ovoj sezoni - samo u posljednjih nekoliko nedjelja brutalno su poraženi Bajern iz Minhena i madridski Real.

"Odlično ih je posložiio Hansi Flik. Vidim da su ekipa koja igra fenomenalno, lopta ide jako brzo. Rijetko je to vidjeti u današnjem fudbalu. Svi pokušavaju da zasnivaju igru na spremnosti igrača, da budu jaki, dobri u skoku i duel igri... Čim neko malo napravi nešto kao Barselona, cijeli svijet priča o njima. Fudbal se igra zbog gola, ali i zbog leijpih akcija, tehnike. Nadam se da dolazi vrijeme i da će u budućnosti biti više igrača kakve ima Barselona - spremnih i fizičkih i tehnički. Onako kako treba. Brzina, posjed lopte, ali i čarobnjaci u igri koju ljudi vole najviše na svijetu", ističe bivši fudbaler Zvezde.

Najopasni igrač Barselone? Svima je jasno!

Iz svake riječi koju Anić izgovara može se čuti njegovo poštovanje za sistem koji Barselona gaji, pa smo morali da pitamo nekadašnjeg fudbalera i ko mu je miljenik iz trenutnog sastava španskog veikana.

"Mali Jamal odskače, svi će prstom pokazati na njega, ali... Dijete koje sa 16-17 godina tako igra. Stvarno se pokazao da se godinama nije pojavio niko takav. U tim godinama on igra zrelo, dijeli lopte, ne pokušava da se igra kao dijete, već teži da pokaže fudbalske majstorije. Igra kao da ima iskustvo igrača od 25 ili 30 godina. Njega bih izdvojio jer je čudo od djeteta, od Ronaldinja i Mesija se tako nešto nije pojavilo", rekao je Anić i dodao:

"Ja bih volio da mu protiv Zvezde bude jedna od najlošijih partija u sezoni. Ne samo njega nego cijele Barselone. Vidjećemo sutra... Mislim da je meč koji je igrao za reprezentaciju protiv Srbije u Beogradu došao u lošem momentu za Špance. Došli su umorni nakon osvajanja Evropskog prvenstva i svih klupskih obaveza koje su krenule. Mi smo ih na trku i htijenje zaustavili, izborili dobar rezultat, ali... Gledali smo ih poslije u Španiji. Nadam se da bi oni mogli da ponove 'lošiju' utakmicu, onda smo bliži da se raduju naši navijači".

Kako je "ona" Zvezda zaustavila Barsu?

Meč koji su Crvena zvezda i Barselona odigrale 1996. godine jedan je od najvećih u Anićevoj karijeri.

"Životni trenutak koji je obilježio cijelu našu generaciju. Kad smo krenuli u takmičenje te godine težili smo velikom uspjehu jer smo imali fenomenalnu generaciju. Niko nije ni sanjao da ćemo doći tako daleko, da ćemo igrati protiv Barselone koja je bila tim svijeta. Okupili su najbolje igrače sa svih strana svijeta. Na kraju smo se borili ravnopravno".

"Da nismo primili nesretni gol u Beogradu... Da je ostalo 1:0, možda bismo iz onoliki šansi uspjeli da postignemo drugi gol. Ostavili smo srce na terenu, pokazali smo volju i želju, da je Crvena zvezda jedan od najboljih timova u Evropi, kakav nas karakter krasi".

Tri decenije kasnije i dalje je Darko Anić pod utiskom... Pep Gvardiola je fudbaler kakvog nikada više nije sreo u karijeri, sposoban da "krade" metra i osvaja prostor, dijeli lopte i diktira tempo meča.

"Sutradan poslije utakmice sam bio sam, sjedio sam i pokušavao da sagledam meč. U tom trenutku sam rekao sebi ''Da li je moguće da jedan igrač može da mi pravi takve probleme?'. Vjerujte, ja sam u svakom trenutku gledao da budem tu i da zatvaram, ali je on tako dobro osvajao prostor. Kad god ostavi loptu pobjegne od nas u međuprostor. Nikada u karijeri nisam vidio takvog igrača u veznom redu. To je izgledalo sporo, ali je bilo mnogo brzo. Svaka njegova lopta imala je oči, svako njegovo pomjeranje od dva metra bilo je kao da je osvojio sto metara. Stvarno je ostavio utisak na mene. Imao sam težak zadatak, ali mislim da sam opravdao očekivanja. Bili smo mladi, igrao sam na želju. Kod gola sam probio i dodao Njegušu. Cijela moja generacija je živjela za taj dan, da pokažemo da vrijedimo i da se kod nas i dalje igra fudbal. Nekoliko godina poslije osvajanja Kupa evropskih šampiona svi su sumnjali da će ovdje moći da se napravi nešto. Vratili smo nadu, vratili smo veselje na stadion", prisjeća se Anić.

"Pričali su da sam Zvezdin Ronaldo"

Odmah po sletanju na beogradski aerodrom Španci su otkrili da je Anić jedna od najvećih zvezdi u crveno-bijelom timu. To je na konferenciji potvrdio legendarni trener Bobi Robson, koji je pomalo iznenadio predstavnike jugoslovenskih medija, kada je Anića uporedio sa brazilskim Ronaldom!

"Imam isječak iz novina. Sutra su pravili šale o meni, da nisu znali kakav sam igrač. Naši novinari su ga pitali da li igra 'Zuba', on je odgovorio da će početi meč jer se oporavio, a onda ih pitao da li će igrati 'vaš Ronaldo'. 'Darko Anić, ako njega budemo uspjeli da zaustavimo, napravili smo pola posla i lako ćemo proći',rekao je Bobi Robson i bilo mi je jako drago", prisjetio se Anić i dodao:

"Sećam se Žozea Murinja, zajedno smo ušli u svlačionicu i rekao mi je 'Samo nastavi tako, nemaš za čim da žališ i zašto da tuguješ'. Nisam dobro govorio engleski tada, odgovorio sam mu na srpskom pa su mu preveli. On je bio pomoćni trener, a nekih pet-šest godina kasnije bio je jedan od najboljih u Evropi. Drago mi je da sam i od njega čuo takve riječi".

Za razliku od Anića koji je pokrenuo akciju za gol, Brazilac nije blistao zbog previše pažnje koju su čuvari njemu posvetili te oktobarske večeri:

"Ronaldo je tada došao da odradi, kao najbolji igrač svijeta. Riješio je da odigra pola sata, pokaže dva poteza i da mu to bude dovoljno. Pravio nam je probleme, teško smo ga zaustavljali i to su koristili njegovi saigrači. Mi smo se fokusirali na njega, a nismo znali odakle sve prijeti opasnost. On je te noći možda bio i najgora karika, njihov najslabiji igrač na terenu", seća je Anić.

Bolje izgubiti časno, nego zatvoriti se!

Meč u Beogradu bio je ispit za cijelu generaciju Zvezdinih igrača, koji su rešili da ostave srce na terenu - to je Anićev savjet i za tim Vladana Milojevića.

"Bio je ludački ritam meča. Izginuli smo. Da je trajala utakmica još 90 minuta, imali bismo snage. Udarao nas je adrenalin, nisam osjećao umor. Igrači Zvezde treba da ostave srce na terenu u srijedu uveče. Nemaju čega da se plaše, jedna je lopta. Opušteno, bez straha, napasti Barselonu uz 12. igrača. Bolje izgubiti časno nego zatvoriti se, pa onda primiti tri-četiri gola i razočarati navijače kao što smo razočarali u Monaku. Nadam se da neće biti tako, nek bude hrabro. Nadam se velikoj podršci sa tribina i dobrom rezultatu", govorio Darko.

Generacija koju je predvodio Dejan Stanković, kasnije i trener Zvezde, mogla je tih godina i mnogo više samo da je ostala na okupu.

"Nije trebalo da bude promjena još godinu ili dvije. Te godine smo uzeli Kup Jugoslavije, nismo imali sreće da budemo šampioni. Napravili smo fenomenalan rezultat u Evropi i krenuli da se rasipamo. Polovina ekipe je otišla, sljedeće sezone je pravljen novi tim. Zvezda je kasnije izgubila od Ekerena, a siguran sam da bi naša generacija - da je ostala - pobijedila. Igrao sam kasnije protiv Ekerena i redovno im davao golove. Dogurali bismo mnogo više, možda bismo i nadmašili rezultat iz 1996. godine. Napravljen je rez, promijenjen je trener, promijenjeni neki igrači."

Zvezda ne smije da se bori za začelje!

Ima Darko Anić i nekoliko zamjerki na trenutnu situaciju u Crvenoj zvezdi. Veliki broj stranaca i mali broj navijača ključni su problemi na koje ukazuje. Svojevremeno, kada je on nosio dres Crvene zvezde, situacija je bila potpuno drugačija, a srpski tim bliži evropskim velikanima.

"Ja se malo ne slažem, iako se posljednjih sezona napravio pomak u Crvenoj zvezdi. Ponovo je imidž, ime u Evropi, ali ne volim kada se svake godine mijenja ekipa. Mladi prebrzo odlaze, dolaze novi... Sve znam, mora zbog finansija, ali mi već 30 godina pričamo i finansijama i kada se plasiramo u Ligu šampiona opet o finansijama. Trebalo bi sačuvati neku generaciju koja vrijedi, da stegnemo zube i ostavimo ih u klubu dvije-tri godine. Bez previše stranaca, sa mnogo naše djece. Mnogo bi ljepše bilo sa osam-devet domaćih igrača i dva prava stranca nego sa šest-sedam stranaca i tri-četiri domaća igrača. Moraćemo progutati to zarad uspjeha, pošto se posljednjih godina nešto dešava na bolje", kaže Anić i zaključuje:

"Pitaju se ljudi zašto nema navijača na utakmicama našeg prvenstva. Ja mislim da je jedini razlog za to jer Crvena zvezda ne igra dobro u Evropi. Da Crvena zvezda igra dobro u Ligi šampiona, kao sada Dinamo iz Zagreba, mnogo više navijača bi bilo. Navijači Zvezde su takvi, ako se izgubi 5:1 i bude loša utakmica, niko neće doći da je gleda. Zvezda mora da ima svoj karakter, svoj stav, to je jedan od najvećih klubova u Evropi. Zvezda nikada ne smije da se bori za začelje, pa ni da se u Ligi šampiona bori za bod ili dva".

