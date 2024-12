Rasim me je samo pitao: Zar je moralo ovako? Savo Milošević o ostavci u Partizanu

Doskorašnji trener FK Partizan Savo Milošević objasnio je razloge svoje ostavke.

Savo Milošević oglasio se prvi put od ostavke u Partizanu i potvrdio je da je tačka razdora bio Marko Kerkez. Dao mu je šansu i naišao na otpor novog rukovodstva, koje je nezadovoljno načinom na koji je Kerkez stigao u Humsku, pa su se složili na kraju da je najbolje rješenje da se rastanu.

"Ovo je bila jedina situacija, koja je specifična. Ni na koji način se nisu miješali ni direktor, niti nova uprava. Na kraju krajeva, to ne bih ni dozvolio i oni to znaju. Ne mislim da je bila ideja ni Peđe Mijatovića, ni Danka Lazovića da se miješaju u stručne poslove. Prosto se desila situacija koja je specifična i koju nismo riješili onako kako bi trebalo. Iz mog ugla sve to izgleda na jedan način, iz njihovog na drugi", objasnio je Milošević na TV Una.

Prema riječima trenera, nije bio spreman da sve što je zatraženo od njega saopšti Kerkezu i ostatku ekipe - jer to nisu zaslužili - ali da se ipak na fer i korektan način rastao sa rukovodstvom. I ostaje prijatelj Lazovića i Mijatovića.

"Oni su i dalje moji prijatelji, ja ih tamo smatram. Vjerujem da će vam i oni reći isto. Imam svoje mišljenje, oni svoje i ne moraju da se poklapaju. Apsolutno razumijem smjer u kojem je krenuo klub. Taj put je težak i komplikovan i biće dosta muke. I za to kapa dole novoj upravi. Djelimično se ne slažem oko načina i neke brzine kojom mogu stvari da se rade u ovoj državi i nadam se da će to shvatiti kao moj dobronamjerni savjet", objasnio je Milošević.

Interesantno je da se Milošević niti jednom nije sreo sa Rasimom Ljajićem, predsjednikom Radne grupe koja od oktobra upravlja klubom. Zapravo, vidjeli su se tek kada su potpisivali raskid saradnje.

"Sa Rasimom se nisam vidio dva mjeseca. Vidjeli smo se tek prije neki dan kod notara na sporazumnom raskidu ugovora. I tada me pitao: Zar je moralo ovako?. Rekao sam da je sad kasno da se objašnjava. Mi smo inače komšije, viđali smo se često prije ulaska u Partizana, mog i njegovog. Pretpostavljam da ćemo se vidjeti ovih dana da se ispričamo malo oko svega i sa njim. Vjerujem da ima mnogo stvari oko kojih bi trebalo da se ispričamo. Sve u svemu, priča je završena, sad je to prosuta voda", zaključio je Milošević.