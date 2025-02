Gvardiola razočaran nakon još jednog poraza: Cijele sezone ponavljaju se loše odluke

Slijedi revanš u Madridu za sedam dana, a jasno je Gvardioli koliko je teško na "Bernabeuu" nadoknađivati propušteno iz prvog meča.

Izvor: Paul Marriott / imago sportfotodienst / Profimedia

Mančester siti je blizu eliminacije iz Lige šampiona nakon što je ekipa Pepa Gvardiole prosula dva vođstva i na kraju doživjela poraz 2:3 od Real Madrida u sudijskoj nadoknadi.

Madriđani su tako u prvom meču plej-ofa stekli veliku prednost, koju će braniti na svom terenu za sedam dana.

Real Madrid je kontrolisao utakmicu prvih 10-15 minuta, prije nego što je Erling Haland doveo Mančester siti u vođstvo praktično niotkuda. Poslije gola, Siti je dominirao neko vrijeme, ali se tim Karla Ančelotija brzo oporavio, završio poluvrijeme snažno i nastavio u istom ritmu nakon pauze.

Kilijan Mbape je izjednačio na isteku sata igre, ali je Haland ponovo donio prednost Sitiju, ovaj put iz penala deset minuta prije kraja. Međutim, vođstvo nije djelovalo sigurno, baš kao ni prvo, što je čest slučaj sa Sitijem ove sezone. Bivši igrač Mančester sitija Brahim Dijaz zakucao je odbitak Vinisijusa u 87. minutu i tako Real Madrid doveo do egala, da bi Džud Belingem kompletirao preokret u sudijskoj nadoknadi.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Mančester siti - Real Madrid 2:3:

Posebno treba napomenuti da je Džek Griliš izašao iz igre u prvom poluvremenu nakon što mu je pozlilo, dok je Manuel Akanđi zamijenjen na poluvremenu zbog povrede prepona.

"Često nam se to dešava ove sezone. Znam kakav kvalitet ima Real Madrid. U drugom poluvremenu smo preuzeli igru i pokušali da napadamo prebrzo. To se događa jer su oni izuzetan tim. Loše odluke se ponavljaju ove sezone, to je sve. Prihvatam to. Nije stvar u tebi i meni, nego u svima. Da, povrede nas prate cijele sezone. Ali, znamo kako je", rekao je Španac nakon meča.

Slijedi revanš, a jasno je Gvardioli koliko je teško u Madridu nadoknađivati propušteno iz prvog meča.

"Naravno da je sada teško. Moramo da se oporavimo. Sada razmišljam o Njukaslu, a onda o gostovanju na Bernabeuu", poručio je kratko Gvardiola, uz napomenu da nije siguran da li će na ovom meču moći da računa na Griliša i Akanđija.

Podsjetimo, u ostalim mečevima PSŽ je kao gost nadigrao Brest i slavio 3:0, baš kao i Borusija Dortmund u gostima protiv lisabonskog Sportinga. Juventus je slavio protiv PSV-a 2:1.

Večeras su na programu preostala četiri meča nokaut faze najjačeg evropskog takmičenja, a sastaju se.