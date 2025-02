"Znam šta se očekuje da kažem pred derbi": Srđan Blagojević vodi Partizan na Marakanu da odgovori na potcjenjivanje

Partizanov trener Srđan Blagojević spreman za svoj debi u "vječitom derbiju" protiv Crvene zvezde.

Trener Partizana Srđan Blagojević u subotu od 16 časova prvi put će voditi ekipu u "vječitom derbiju". Biće to 175. prvenstveni meč Crvene zvezde i Partizana, u koji crveno-bijeli ulaze kao dominantni lider i kao favoriti sa 21 bodom više od tima iz Humske.

Blagojevićeva ekipa počela je drugi dio sezone sa uzastopnim kiksevima protiv Spartaka i Vojvodine, a onda je u meču protiv OFK Beograda u prošlom kolu bila raspucana i pobijedila je 3:0.

"Izuzetno mi je drago da ću biti učesnik ovakve utakmice, moja prva utakmica u vječitom derbiju. Ponosan sam i motivisan, ne sumnjam u to da će biti jako interesantno. Očekuje nas utakmica koja, ponoviću, predstavlja svetkovinu i svi imamo obavezu da imamo pozitivan uticaj na to. Znam da se od mene očekuje da u ovom trenutku kažem da nema favorita, da na derbiju nema favorita, bez obzira na to u kakvoj situaciji se nalazi i jedan i drugi klub. Ipak, moram da priznam da je Zvezda favorit i bilo bi glupo da to poričem. To ne znači da ćemo ići sa bijelom zastavom. Imamo pravo na nadu i daćemo sve od sebe da dođemo do onoga što želimo, a prije svega da utičemo pozitivno na ambijent, derbi, a potom i da pokušamo sve što je do nas da dođemo do rezultata", rekao je Blagojević.

Da li će derbi biti šansa za promociju mladih igrača, a i njegovu ličnu?

"Prevashodno moram da kažem da smo se pripremali kao i za svaku utakmicu. Derbi donosi isti broj bodova kao i drugi meč, ali svjesni težine derbija kao svetkovine. Ne možemo da pričamo u ovom trenutku da pričamo o derbiju kao o šansi za promociju mene lično ili mojih igrača. To je borba za bodove, u srijedu nas očekuje sljedeća utakmica i idemo jednu po jednu"

Koliko su povrede i suspenzije otežale pripremu utakmice?

"Naravno da nam otežava, nije sporno da imamo prilično skučen igrački kadar. Prije svega nam predstavljaju problem žuti kartoni Marija Jurčevića, to nas limitira u nekim rješenjima, ali ponoviću - mi činimo Partizan u ovom sastavu onakvi kakvi jesmo, igrači koji budu u sastavu u obavezi su da pruže maksimum".

Da li zna sastav koji će izaći na teren? "Znam", kratko je odgovorio Jurčević, potpuno smireno.

Da li bi upravo ta njegova mirnoća mogla da bude adut crno-bijelih u "vječitom derbiju"?

"Obaveza je trenera prije svega da budu mirni u momentima u kojima su svima vruće glave. Moraju da donose odluke u situacijama u kojima donose odluke i to gledam kao dio svoje obaveze da ostanem miran, da bih donosio odluke racionalno, najbolje moguće za tim".

Crvena zvezda igraće sa dva mlada štopera, da li bi Partizan mogao da na njih dodatno obrati pažnju?

"Imamo mi tinejdžera koliko hoćete. Nije važno koliko ko ima godina. Sticajem okolnosti i momentuma u kojima se nalaze Zvezda i Partizan, bodovna razlika, kvalitet u krajnjem slučaju koji ima Zvezda i koji nije sporan, što htio - ne htio ne mogu da poreknem, bilo bi glupo... Sve to govori da je Zvezda favorit, iako se to ne očekuje od mene da pričam u ovom trenutku. Zvezda jeste favorit i to nam se svakodnevno stavlja do znanja, ali imamo pravo na želju i motiv. Zbog svega što sam nabrojao neće nam manjkati ambicije, želje i energije i sa tim stavom ući ćemo u utakmicu", poruka je Srđana Blagojevića.

Sa Inđijom je 2019. namučio Zvezdu i dosuđen je nepostojeći penal u završnici, u kojoj su crveno-bijeli golovima sa bijele tačke u posljednjim minutima preokrenuli.

"Ostaće mi to zauvijek urezano, vodili smo dva minuta prije kraja, a onda se sve srušilo u dva minuta, to ne mogu da zaboravim. Veći utisak je ponos koji sam osjetio zbog načina na koji smo igrali i zbog utiska koji smo ostavili. To je u prošlosti, ali daje mi istovremeno pozitivno energiju i sva sjećanja na taj momenat, da i u ovom trenutku imamo čemu da se nadamo"

"U srećnija vremena možda ne bismo bili ovdje"

U Partizanovoj odbrani mogao bi samo Mihajlo Ilić da nastupi među igračima koji su već osjetili vječiti derbi.

"Mladi moraju da preuzmu teret, bili spremni ili ne. Svi igrači koji su trenutno u Partizanu i ja kao trener možda ne bismo bili ovdje da su srećnija vremena. Mi smo ti koji činimo FK Partizan u ovom trenutku i imamo obavezu da pomognemo klubu. Imamo misiju koja je u ovom trenutku čak i iznad trenutnog rezultata i plasmana, koliko je postavljanje osnova za budući, srećniji period u Partizanu. Ali to ne znači da se sutra ne nadamo ničemu. Naprotiv, veoma smo motivisani, željni nadigravanja, želimo da ostavimo dobar utisak i da dođemo do rezultata, što da ne?"

Svima je u sjećanju prethodni derbi i Zvezdina pobjeda 4:0 u Humskoj.

"Nikad se ne fokusiram na negativno, više na pozitivno. Skrenuo sam pažnju igračima na derbi od prije godinu dana, kada je bilo 2:2 na stadionu Zvezde. Nisam bio tu, radio sam u Mađarskoj, ali su mi prenijeli da je atmosfera i podrška Partizanu bila fantastična, igrači Partizana koji su tada igrali bili su brojčano inferiorniji pružili su sjajan otpor Zvezdi i to su stvari na koje smo bili fokusirani u pripremi i to bih htio da istaknem, pre nego neke negativna sjećanja iz prošlosti".

Bojan Dimovski nameće se kao igrač koji bi mogao da počne derbi za Partizan.

"Generalno, moj stav i ono što im prenosim je da je derbi svetkovina, nešto najljepše i da ima određenu težinu, ali da je utakmica kao i svaka druga i nije nam potreban pritisak i drugo opterećenje. I meni je prvi put, pokušavam prvo sebe da smirim, a onda i igrače koji će biti dodatno uzbuđeni i ne treba im dodatni pritisak. Stvarno smatram da je utakmica podjednako važna kao i ona u srijedu i nosi isti broj bodova, naravno imajući u vidu istorijat i značaj derbija kao institucije srpskog fudbala".

Bio je upitan Srđan Blagojević da uporedi sadašnju situaciju u Partizanu u odnosu na njegov dolazak tokom zime?

"Ako bih poredio Partizan od trenutka u kojem sam došao, mislim da smo uradili dosta toga svi zajedno, ne samo mi u okviru stručnog štaba, već svi u klubu, uključujući upravu. Mislim da napredujemo u smjeru koji je dobar. Koraci su možda mali, ali mislim da idemo u dobrom smjeru. Podržavamo svi međusobno jedni druge, da nastavimo. Biće turbulencija, uspona i padova, ali ovaj posao poredim sa maratonom, ne sa trkom na 100 metara. Tu ste nekad brži, sporiji, ulazite u krize, dobre momente, ali bitno je da zadržite dobar duh, podršku unutar cijelog kolektiva da bi došli do nečeg pozitivnog u perspektivi".

Da li je Partizanov motiv veći ako se Zvezda unaprijed proglašava za velikog favorita?

"Mislim da kao prvo derbi kao takav ne dovodi u pitanje motivisanost nijednog igrača, niti jedne ekipe. Apsurdno je pričati o motivisanosti ekipe. Mi imamo svoj motiv, oni svoj, vjerovatno da naprave rekordnu razliku u odnosu na drugoplasirani tim, u ovom slučaju na nas. Mi imamo motiv da dokažemo da razlika možda nije tolika, a i da odreagujemo na potcijenjenost u odnosu na nas cjelokupne javnosti. To su naši motivi koji su legitimni. Legitimni su i njihovi i naši, svako ima svoje motive i uložiće maksimalan napor da služi svojim motivima"

Da li je Zvezdina najveća prednost u tome što će nastupiti sa napadom koji je trenutno najbolji dio tima?

"Neću ništa reći ako ponovim da je Zvezda favorit. Nemam šta da krijem. Bodovna razlika, kvalitet, dobro su organizovani, individualno su jaki 'gore', fizički su dominantni, mi imamo sa druge strane neke svoje kvalitete, pokazali smo u nekim dijelovima i protiv Vojvodine, OFK Beograda i Spartaka da se još tražimo, da tražimo komplektnu sliku. Takav je momentum Zvezde i Partizana, ali ponoviću još jednom - ne idemo sa bijelom zastavom. Imamo pravo da se nadamo da želimo da dođemo do dobrog rezultata".

