Trener Zrinjskog Mario Ivanković: Individualna akcija odlučila 50. mostarski derbi

Jubilarni 50. mostarski derbi između Zrinjskog i Veleža odlučila je jedna individualna akcija.

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Tako je ustvrdio trener "plemića" Mario Ivanković nakon minimalne pobjede protiv "rođenih" u derbiju 20. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine (1:0).

Duel na stadionu "Pod Bijelim brijegom" obilježile su bakljade navijača i paljevina zastava pristalica Veleža od strane Ultrasa, kao i jaka kiša koja je dodatno pravila probleme fudbalerima oba tima.

Gol odluke pao je u 85. minutu kada je kapiten "plemića" Nemanja Bilbija uposlio Karla Abramovića, a rezervista Zrinjskog prevario svog čuvara i pogodio suprotan ugao gola Veleža - 1:0.

Bilbija je prilikom prijema lopte igrao rukom, međutim poslije gledanja snimka na intervenciju iz VAR sobe, sudija iz Širokog Brijega Frano Jelić je ipak priznao pogodak.

"Teška utakmica kao i svaki derbi, bez obzira što smo mi bili na papiru neki favoriti. Očekivali smo ovakav meč i željeli da se ovo desi, odnosno da dođemo do tri boda. U prvom poluvremenu smo imali nekoliko dobrih situacija u kojima smo mogli da dođemo do gola, iako je bilo puno prekida, rastrzane igre, više se nije igralo nego igralo, plus loš teren (natopljen zbog kiše, prim.aut). U drugo poluvrijeme smo ušli veoma loše prvih 20 minuta, ali Velež nam praktično nije ni zaprijetio. I onda jedna individualna, kvalitetna akcija za 1:0, tri boda i mislim da na kraju pored svih nedaća što smo imali unutar ekipe, moramo biti zadovoljni", rekao je Ivanković za "TV Arena Sport".

