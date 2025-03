Dinamo Zagreb spremio najveći transfer u istoriji: Dovode argentinskog bombardera i ne žale milione

Dinamo iz Zagreba je spreman da pomjeri granice kada su u pitanju transferi igrača. Kada ode Bruno Petković zamijeniće ga Ramon Mijerez i neće se žaliti novac.

Izvor: Vlado Kos / imago sportfotodienst / Profimedia

Dinamo iz Zagreba je spreman da napravi najveći transfer u istoriji. "Modri" su već dogovorili dolazak Leona Belcara i Roberta Mudražije, a sada spremaju ogroman novac da potpišu Argentinca Ramona Mijereza. Razlog za to je planirani odlazak Bruna Petkovića poslije nekoliko godina u klubu.

Mijerez je nakon početaka u domovini u Tigreu došao prvi put u Hrvatsku 2018. godine kada je potpisao za Istru. Dobro se pokazao na pozajmici pa je otišao u Alaves, odatle u Tenerife, pa se vratio u Hrvatsku. OIgrao je za Osijek četiri godine i odatle je nedavno potpisao za Al Džaziru.

Ove sezone u Aziji je dao osam golova na 22 utakmice, a vidjećemo koliko će Mijerez biti plaćen. Dva puta je Argentinac bio najbolji strijelac HNL-a i stara je želja dinama, a kada su ga tražili Osijek je tražio odšetetu od 5.000.000 evra. Sada je procijenjen na tu vrijednost, ali čak i ako bi ga Dinamo toliko platio problem je njegova plata od 1.500.000 evra godišnje. To znači da bi trenutno bio najplaćeniji igrač kluba

Šta na ovo kaže sam igrač?

"Nema tu tajne, svi znaju da je Dinamo došao po mene. Željeli su da me kupe su me kupiti i zadnji put je to bilo jako blizu. Osijek je prihvatio ponudu i rekli su mi: 'Puštamo te.' Ali ne znam šta se dogodilo poslije. Čekali smo ljude iz Osijeka da to završimo, ali oni se nisu pojavili", rekao je on o prolakom dolasku u Dinamo.

Najveći transfer u istoriji Dinama je dolazak Marka Roga kada je RNK Splitu plaćen 5.000.000 evra. Ipak da bi se sve to desilo prvo Bruno Petković poslije sedam godina mora da napusti ekipu. "Da, realno je da Bruno Petković ode iz Dinama. To je i plan. Daj bože zdravlja, plan je da ide ovo ljeto", rekao je njegov menadžer.

(MONDO)

BONUS VIDEO: