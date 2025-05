Damir Memišević imao poruku za "sudiju sa FIFA liste": Možda je večeras trebalo da mi napustimo teren!

Pomoćnik Marka Maksimovića bio je nezadovoljan arbitražom Antonija Bandića u duelu Posušja i Igmana (2:1).

U duelu direktnih konkurenata za opstanak, Posušje je trijumfovalo nad Igmanom rezultatom 2:1 i pobjeglo iz zone ispadanja.

Tim Marka Maksimovića, koji je zbog prigovora desetak minuta prije kraja dobio direktan crveni karton, na sedmoj poziciji ima 34 boda. Damir Memišević, Maksimovićev pomoćnik na klupi Posušaka, imao je, pred kamerama TV Arena sport, mnogo prigovora na račun arbitra Antonija Bandića iz Gruda.

"Čestitam ekipi na prvom poluvremenu, apsolutno smo dominirali. Osvrnuo bih se na sudiju sa FIFA liste, koji nije dao da se igra. Nijedan žuti karton nije dao. Sjekao je utakmicu, momci nisu mogli da dođu do izražaja niti pokažu što treba. Momci su se izborili, ali to nije OK. Možda je trebalo da mi napustimo teren ali nema veze. Ostavićemo te stvari za ljude koji se bave sa time. Čestitam momcima koji su ostavili srce na terenu", rekao je Memišević, podsjetivši na duel Slobode i Posušja, kada su domaći fudbaleri, revoltirani odlukom sudije Miloša Gigovića da dosudi penal za goste, napustili travnjak Tušnja i odbili da nastave meč.

