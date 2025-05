Mile Svilar dobija milione, da ga ne bi ukrao Real: Brani kao nikad u životu, a hoće li stati na gol Srbije?

Srpski golman Mile Svilar potpisaće novi ugovor sa Romom, kako bi se klub zaštitio od brojnih interesanata za njegove usluge.

Izvor: Riccardo De Luca - Update/Shutterstock

Mile Svilar je sjeo za sto sa čelnicima Rome i pregovara o novom višemilionskom ugovoru. Dugo se srpski čuvar mreže tražio u Anderlehtu i Benfiki, čak je i u Rimu bio rezerva, a onda je prošle sezone stao među stative i odatle ga niko nije pomjerio.

Ove sezone je branio na većini mečeva "vučice", a u Seriji A je čak 14 puta sačuvao mrežu i sada su svjesni u Rimu da moraju bolje da ga plate. Ima 25 godina, tek ulazi u najbolje golmanske godine i ugovor od 800.000 evra godišnje je mali za njegove usluge. Zato će sada potpisati milionsku saradnju.

Roma sa njim već ima ugovor do 2027. godine, ali želi to da produži kako bi ga ili zadržala ili mu povećala cijenu. Trenutno on prema Transfermarktu vrijedi 17.000.000 evra, ali realno je to mnogo više jer su se za njega raspitivali bogati velikani. Od klubova iz Arabije, Fenerbahčea i Galatasaraja, čak do Real Madrida.

Šta se dešava sa reprezentacijom i Svilarom?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

MIle Svilar branio je za sve mlađe selekcije Belgije od U15 do U21 nivoa, a onda je 2018. godine prihvatio poziv Dragana Stojkovića Piksija i branio je na meču sa Katarom. Nije ga bilo tri godine, u kojima doduše nije branio ni u klubu, a onda je riješio da promijeni reprezentaciju. FIFA to nije dozvolila, pa ćemo vidjeti da li će biti opet među stativama Srbije. Za sada ima taj jedan nastup.