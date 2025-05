Zrinjski se "provukao" u Posušju: "Plemići" na dva koraka od titule

Bilo je Posušje blizu da priredi iznenađenje i donese totalni preokret u borbi za titulu, ali "plemići" ipak na kraju slave.

Izvor: Promo/HŠK Posušje

Fudbaleri Zrinjskog upisali su trijumf u 31. kolu Premijer lige BiH protiv Posušja. „Plemići“ su na Mokrom Docu slavili sa 2:1 i na taj način napravili veliki korak ka tituli Premijer lige BiH.

Manje od deset minuta dijelilo je domaće fudbalere od remija što bi donijelo preokret u borbi za titulu te bi Borac imao sve u svojim rukama, ali do toga ipak nije došlo.

Zrinjskom je do kraja šampionata ostalo da odigra još utakmice protiv budućih prvoligaša Igmana i GOŠK-a, a sve osim dvije pobjede koje će donijeti titulu „plemićima“ bi bilo ravno pravoj senzaciji.

POSUŠJE – ZRINJSKI 1:2 (0:1)

/Boban 59 - Biblija 30 pen, Ivančić 83/

U 21. minutu Tomislav Kiš oboren je u šesnaestercu Posušja, a nakon što je Antoni Bandić pogledao VAR snimak pokazao je na bijelu tačku. Utakmica je nakon toga prekinuta negodovanja domaće publike i prozivki na račun glavnog arbitra.

Nakon nekoliko minuta loptu je konačno namjetio Nemanja Bilbija i poslao golmana u jednu, a loptu u drugu stranu za 0:1 na Mokrom Docu.

Nastavio je Zrinjski da prijeti golu domaćeg tima, a najbliže golu u prvom poluvremenu bio je Kiš, u petom minutu nadoknade, kada je usamljen šutirao sa nekih 12 metara, ali sjajno je to odbranio Galić.

Posušje je bolje otvorilo drugi dio, a do izjednačenja su stigli u u 59. minutu. Dario Pavković je ubacio sa lijeve strane do Frana Čuljka čiji je udarac izblokiran, ali se lopta vratila do Gabrijela Bobana koji pogađa za 1:1.

U 79. minutu Fran Topić je imao odličnu šansu, ali se još jednom ispriječio Galić. A onda je u 83. minutu „pukla“ domaća odbrana. Na nekih 16 metara od gola loptu je dobio Antonio Ivančić i pogodio za velika tri boda.

Dodajmo da je Posušje današnjim poraz ostalo na 37 bodova te ih samo bod dijeli od devete pozicije koja, u slučaju da na njoj završi Posušje, znači doigravanje za opstanak sa šampionom Prve lige BiH.

POSUŠJE: Galić, Stapić, Da Silva, Marić, Bešlić, Hanuljak, Pavković, Čuljak, Belančić, Kobiljar, Boban

ZRINJSKI: Karačić, Barišić, Kiš, Mamić, Ivančić, Savić, Pranjić, Topić, Memija, Dujmović, Bilbija.