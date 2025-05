Barselona zaradila skoro milijardu evra: Predsjednik stao pred kamere, jasno je i ko mora da ide

Lamin Jamal ostaće naredne sezone u Barseloni, a predsjednik kluba Đoan Laporta obradovao je navijače i vijestima o drugim igračima.

Predsjednik Barselone Đoan Laporta očigledno je zadovoljan učinkom svog tima u ovoj sezoni, pošto je rešio da veliki broj igrača zadrži u timu. Njegova ekipa osvojila je gotovo sve ove sezone i postala pravi vladar Španije, ali sada treba nastaviti u istom ritmu. Laporta je u nedavnom intervjuu potvrdio i to da će zvijezda tima Lamin Jamal ostati u Barseloni, a istom prilikom otkrio je i da će klub zadržati Rafinju i još nekoliko igrača.

"Zaradićemo 950 miliona evra, to je skoro milijarda. Uvjeren sam da ćemo tako biti unutar pravila finansijskog ferpleja što se tiče budžeta za plate i transfere. Ovo ljeto biće promjena u našoj ekipi. Pojačaćemo se jer će to napraviti i naši rivali nakon što su vidjeli da imamo najbolju ekipu", otkrio je Laporta za TV3.

Jedna od najvažnijih stavki Barselone sigurno je bila zadržati Lamina Jamala, mladog i talentovanog fudbalera. "Najprije ćemo obnoviti ugovore svim igračima sa kojima želimo i onda krećemo na dovođenje pojačanja. Sve smo dogovorili s Laminom Jamalom, on je već prihvatio naš prijedlog. Čekamo samo 13. jul, kad on napuni 18 godina, kako bi mogao da potpiše ugovor", rekao je Laporta.

Lamin Jamal preuzima "desetku"

Jedna od velikih promena kad je u pitanju talentovani mladić odnosiće se i na dres. Lamin Jamal nosiće broj 10, predviđeno je novim ugovorom. Dosad je taj broj dužio Ansu Fati, ali prema svemu sudeći on će napustiti ekipu tokom ljeta, pa je legendarna "desetka" dospjeti u ruke mladog Jamala.

Zašto je broj 10 važan Barseloni? Ovaj dres su proslavili Ronaldinjo, a onda i Lionel Mesi, pa bi dvije takve legende kluba trebalo naslijediti, a činjenica je da bi Jamal mogao biti budući stub ove ekipe. Težina ovog broja dovoljno je jasna, a Jamalu bi dres mogao da pripadne već na 18. rođendan, odnosno 13. jula.

Jamal trenutno nosi broj 19, a preuzimanje novog dresa imaće veliku simboliku za klub i navijače. A, dosadašnjim partijama dokazao je da bi doslijedno mogao da nosi to breme na leđima. S obzirom na to da je debitovao već sa 15 godina, uspio je dva puta da osvoji La Ligu, sjajno je igrao u Ligi šampiona, a sa nacionalnim timom je već stigao do krova Evrope.

Ko još ostaje u Barseloni?

Laporta je obradovao navijače koji su bili zadovoljni partijama Rafinje i Martineza i njih dvojica će ostati u klubu, a predsjednik Barselone podvukao je koje još igrače tim iz Katalonije želi u svojim redovima. "Pregovori s Inigom Martinezom i Rafinjom su u završnoj fazi. Rafinja će ostati jer je želja za to obostrana. On se osjeća veoma povezanim s našim projektom."

"Ostaće i Vojček Ščensni. Doveli smo ga zbog njegovog iskustva, a sad smo mu ponudili novi ugovor. Nadamo se da će ostati. Prošlog ljeta željeli smo da dovedemo Nika Vilijamsa, ali sada pratimo druge igrače. Erling Haland? Ništa u životu nije nemoguće, ali sada ne mislimo o njemu jer je nedavno produžio sa Sitijem", poručio je Laporta.

Barselona je ove sezone osvojila triplu krunu. Najpre su slavili u Superkupu i Kupu kralja, a onda u La Ligi dva kola prije kraja prvenstva su obezbijedili titulu.