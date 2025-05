Trenera Partizana pitali da li odlazi iz Humske: Prvi put od dolaska u klub je ovako odgovorio

Navikli smo da Srđan Blagojević uvijek daje konkretne odgovore, ali takvo nije imao na pitanje o odlasku iz Partizana. Možda i to govori da se epizoda približila kraju.

Izvor: YouTube/ FK Partizan Beograd

Sve više se spekuliše da FK Partizan traži novog trenera i da se završava epizoda Srđana Blagojevića u Humskoj, tako da bi vrlo lako moglo da se ispostavi da je predstojeća utakmica sa Vojvodinom - i njegova oproštajna od crno-bijelih. Na konferenciji za medije Blagojević je upravo upitan o spekulacijama koje su se pojavile.

Možda i prvi put od kada je u Humskoj, Blagojević je odlučio da ne odgovori na pitanje. Do sada je govorio da svakako neće da prioritet bude na njegovom ugovoru jer je ranije doneta odluka da sa privremenim rukovodstvom sjedne za sto kada postane i zvanično stalno, a sve se činilo kao protokolarna stvar s obzirom da je do sada ostavio dobar utisak. Međutim, djeluje da je ipak posljednjih sedmica došlo do promjena.

Srđan Blagojević na meču protiv OFK Beograda

Izvor: MN Press

"Nisam obavio razgovore sa upravom kluba na tu temu", rekao je Blagojević i dodao: "I, preskočio bih tu temu u ovom trenutku, da pričamo o Vojvodini. Ima od ponedjeljka da pričamo šta se desilo, da analiziramo, vjerujem da ta tema neće biti jedina o kojoj ćete pričati sa mnom, nego i sa drugim ljudima".

Blagojević je do sada Partizan vodio na 18 utakmica i na njima je ostvario devet pobeda, pet remija i četiri poraza, s evidentnim padom forme u plej-ofu u kome je sudbina crno-bijelih odavno zapečaćena.

Baš zbog toga je rekao da ga ne zanimaju preterano kalkulacije koje ostali timovi imaju pred posljednje kolo, kao ni to što je Vojvodini neophodan bod kako bi obezbijedila učešće u Evropi. Prema rečima Blagojevića, želi da se Partizan oprosti od svojih navijača na lijep način ove nedjelje (19.00), dok mu je totalno svejedno kako će izgledati poredak iza njega.