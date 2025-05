Vladimir Gaćinović uporedio Ljajića sa legendarnim kapitenom Rome: On je za Novi Pazar što je Toti za Rim

Novi Pazar pod vođstvom trebinjskog stručnjaka Vladimira Gaćinovića ostvario je istorijski rezultat u Superligi Srbije, plasiravši se prvi put u klupskoj istoriji na međunarodnu scenu.

Novi Pazar u posljednjem kolu Superlige Srbije savladao je kao gost OFK Beograd 3:2 i tako prvi put u istoriji izborio plasman na međunarodnu scenu.

Pazarce je do fenomenalnog trećeg mjesta u srpskom prvenstvu vodio trebinjski stručnjak Vladimir Gaćinović, dok je na terenu glavnu riječ imao iskusni Adem Ljajić, nekadašnji fudbaler Partizana i Rome.

Upravo je Gaćinović u intervjuu za "SportSport" uporedio Ljajić sa legendarnim kapitenom "vučice" Frančeskom Totijem, a sam Novi Pazar sa Rimom.

"Radi se o posebnom čovjeku. On ima svakih desetak dana milionske ponude, ali se ne opterećuje s tim. On voli svoj grad, grad i ljudi vole njega. Kako da vam objasnim? On je zapravo za Novi Pazar to što je Toti za Rim. Novci mu nisu važniji od onog šta ima u Novom Pazaru. Voli ove ljude ovdje", rekao je Gaćinović.

Nije Ljajić samo veliki igrač, nego i čovjek, što je potvrdio trener Pazaraca.

KARIJERA ADEMA LJAJIĆA Ljajić je nakon odlaska iz Partizana prvo nosio dres Fiorentine, a zatim i Rome, Intera i Torina u Italiji. Jedno vrijeme nastupao je u Turskoj, gdje je bio član Bešiktaša i Karagumruka, odakle je u septembru 2023. godeine stigao u Novi Pazar. Dok je boravio u Rimu, godinama je bio saigrač Frančeska Totija.

"No, reći ću vam još nešto, iako on o tome ne priča ali ja dobro znam. Adem je veliki humanista, pomogao je ko zna koliko ljudi i još uvijek pomaže. Dolazi iz skromne i poštene porodice i to se vidi odmah. Ovdje u Novom Pazaru se poštuje da li si dobar čovjek ili ne. Zato Adema vole, a možda sam i ja doživio ovakve stvari iz tog razloga. Pričam vam ovo dok sjedim u jednom lokalu i otvaram šećer a na pakovanju je moj lik. Ne vjerujem šta gledam ali je tako. Ovdje sam dobio i nagradu kao počasni građanin sa još nekoliko akademika. Velika je to stvar i čini me ponosnim", dodao je 59-godišnji stručnjak.

Gaćinović je u sezoni 2002/03, kada je Leotar postao prvi šampion BiH, sjedio na klupi Trebinjaca u ulozi pomoćnog trenera, kada je bio pomoćnik šefa stručnog štaba koji je predvodio Mile Jovin. Kasnije je i samostalno vodio Leotar, a jedno vrijeme i Zvijezdu iz Gradačca, prije nego što se preselio u Srbiju. Ovo je njegov drugi mandat na klupi Novog Pazara.