"Da ja vas pitam, kako dolaze do Evrolige?": Vladan Milojević pecnuo i Zvezdu i Partizan

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević objasnio je razliku između kvalifikacija koje mora da prođe njegov tim i plaćanja licence koje praktikuju srpski košarkaški klubovi.

Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su osmu šampionsku titulu u nizu, što znači da će ponovo imati priliku da se domognu grupne faze Lige šampiona. U velikom intervjuu koji je dao na kraju sezone o tome je govorio i trener Vladan Milojević, a tokom razgovora dotakao se i plaćanja licence za takmičenje u Evroligi - jedinog načina na koji košarkaški klubovi Zvezde i Partizana mogu da se odmjere protiv najboljih.

Baš danas saznali smo da će oba srpska predstavnika učestvovati u Evroligi i tokom naredne tri sezone, za šta su morali da plate po 750.000 evra godišnje, a u fudbalu stvari ne funkcionišu tako... Iako sportska javnost omalovažava srpski fudbal, Vladan Milojević smatra da ne treba gledati toliko negativno jer postoje uspjesi o kojima bi moglo više da se priča.

"Pa, imam takav utisak... Ovde je sve negativno i sve se gleda negativno. Prema kome je to ovdje pozitivnija percepcija javnosti? Da nije prema košarci ili odbojci možda”, rekao je Vladan Milojević za "Mozzartsport" i dodao: ”A da sad ja pitam vas: kako to naši klubovi dolaze do Evrolige?”.

Stručnjak koji je tri puta prošao kvalifiakcije za Ligu šampiona sa Crvenom zvezdom i do sada nema nije poraz u evropskim dvomečima istakao je da tretman nije ranovpravan. Njegovi igrači moraju da prođu kvalifikacije, nekada čak i četiri kvalifikacione runde, kako bi se domogli društva najboljih dok se u košarci to završi plaćanjem licence za takmičenje.

”To je onda OK... A kako mi dolazimo do Lige šampiona? Da li nas tamo pozivaju ili moramo da izbacimo Bodo Glimt, Salcburg, Jang Bojs? Prije toga da budemo šampioni? Sve zavisi iz ugla koji gledate. Sve je drugačije u fudbalu. Ako se jedan klub bori za Ligu šampiona iz Srbije, drugi nema šanse da dobije pozivnicu. I onda mora sam da zaradi pare na drugi način, da prodaje igrače. Pazite, bio sam na Kipru. Pojavio se u Pafosu gospodin Lomakin, Rus. U Arisu se pojavio Bjelorus. Ti klubovi su bili drugoligaški, praktično nisu postojali. Aris nisu gledali ni rođaci, Pafos je bio turističko mjesto. Sada su ti klubovi za dva koplja ispred tradicionalnih klubova poput APOEL-a, Anortozisa, Omonije, Apolona. Oni više ne postoje, tačnije ne mogu više da budu konkurentni. Ušao je privatnik i napravio ekipu i trenažni centar. To su milioni. Mi u Srbiji da bismo to uradili moramo da sami da napravimo novac, da igramo u Evropi i prodajemo igrače", zaključio je trofejni trener Crvene zvezde.

Srpski šampion će i predstojećeg ljeta igrati kvalifikacije za Ligu šampiona. Crvena zvezda će početi od drugog kola kvalifikacija, a projektovano je da u sva tri kola bude nosilac. To znači da će tim Vladana Milojevića imati povlašćeni status na žrijebu i velike šanse da se još jednom nađe u društvu najboljih evropskih timova.

