Crvena zvezda platila 2.200.00 evra i dovela lijevog beka: Kad se vrati iz Crne Gore potpisuje na Marakani

Nair Tiknizjan će uskoro postati novi fudbaler Crvene zvezde.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Nair Tiknizjan će prema pisanju ruskih medija preći u Crvenu zvezdu. Jermenski lijevi bek već neko vrijeme se pominje kao potencijalno pojačanje i sada se u medijuima na Istoku navodi da je Crvena zvezda pristala da ga plati onoliko koliko za njega traži klub.

Igrač Lokomotive iz Moskve ponikao je u gradskom rivalu CSKA, ali tu nije dobio pravu šansu pa je promijenio sredinu. Dugo je igrao kao lijevi bek, moće da nastupi i kao lijevi spoljni u formaciji sa tri štopera, ali i kao lijevo krilo. On bi bio rješenje na lijevom boku nakon odlaska Milana Rodića koji je praktično sam držao to mjesto godinama u crveno-bijelom dresu.

Crvena zvezda bi odmah platila 2.200.000 evra, a onda bi uz to obećala i 10 odsto od sljedeće prodaje. Što se tiče samog fudbalera on bi dobio četvorogodišnji ugovor sa godišnjom platom od 700.000 evra. Isplata bi tekla tako što bi Zvezda u tri rate platila 1.700.000 evra, a onda bi uz bonuse Lokomotiva mogla da dođe do još 500.000 evra.

Kad završi sa Crnom Gorom dolazi

Ovaj 26-godišnji fudbaler rođen u Sankt Petersburgu trenutno nije sa klubom. On je u sastavu reprezentacije Jermenije za mečeve kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sa takozvanim "Kosovom" i Crnom Gorom. Nakon utakmica koje se igraju 6. i 9. juna doputovaće da potpiše ugovor.