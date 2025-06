Selo od 500 stanovnika dobilo stadion po UEFA standardima: Mađari u Hrvatskoj napravili "čudo" za omladinu

Vlada Mađarske riješila je da pomogne selu u Hrvatskoj da dobije stadion.

Izvor: gol.dnevnik.hr//printscreen

U Baranji, u selu Vardarac, izgrađen je stadion koji posjeduje UEFA licencu, a koju nemaju ni neki prvoligaški klubovi. Dosad je ovo mjesto bilo poznato po ribi i vinu, a sada će zahvaljujući finansijskoj pomoći Hrvatske i Mađarske biti poznato i po fudbalu.

"Mi smo još 2019, kad smo kretali u cijeli projekat, radili anketu među mladima tada prvi, drugi ili treći razred - kada bi imali primjerene uslove, kojim bi se to oni sportom bavili? Da li je to rukomet, rvanje, hokej na ledu, bilo šta", rekao je Robert Jankovics, idejni začetnik ovog projekta, za "gol.dnevnik".

"Željeli smo da probamo da djecu koju, na žalost, ovdje u Baranji imamo sve manje zadržimo ovdje, da im damo sadržaj koji bi za njih bio dobar. Oni su izabrali fudbal", dodao je.

Koji je kapacitet stadiona?

Vlade Hrvatske i Mađarske zajedničkim snagama učestvovale su u izgradnji, podjednako su oba tijela dala novac za stadion. Sve je koštalo negdje oko 7,3 miliona evra, a kapacitet stadiona dovoljan je da primi cijelo selo (500 stanovnika).

"To je veliki san, to nas još više motiviše za još većim radom", rekao je Dario Kiš, izvršni predsjednik NK Vardarac. A kakvog je zdanja ovaj stadion govori i činjenica da on ispunjava kriterijume za utakmice mlađih reprezentacija.

Stadion je u izgradnji

Kad stadion bude gotov, imaće i pomoćne terene. "Fudbalska akademija kad bude gotova sadržaće i pomoćne terene, trenutno imovinsko-pravni odnosi nam to ne omogućuju", dodao je Robert.

Fudbaleri će takođe imati i saunu i mini-bazen, ali i teretanu.

"Možda najveća zanimljivost Arene je krov koji je zbog nestabilnog terena na kojem je građen, stubovi su na 18 metara dubine, a sama krovna konstrukcija je 58 tona. Kad se krov radio zaista se okupilo cijelo selo. Bio je poseban dan za nas mještane. Tada smo shvatili da zaista vrijedi sve ovo što radimo. Fokus su nam djeca, koliko god prvi tim imao uspjeha, nama je najveći uspjeh tih stotinak djece", dodaje.