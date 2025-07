"O Luki Modriću mogu da kažem samo jednu ružnu stvar": Svi u svlačionici Reala su ćutali, Hrvat bjesnio

Luka Modrić nikako nije mogao da podnese jednu stvar na treninzima.

Izvor: EPA-EFE/KENA BETANCUR

Luka Modrić će možda odigrati svoj posljednji meč u dresu Real Madrida sa kojim je osvojio sve što se može osvojiti. Španski velikan se u osmini finala Svjetskog klupskog prvenstva sastaje sa Juventusom, a utakmica je na programu u utorak od 21 čas.

Legendarni as postaje slobodan igrač i nakon 13 godina napustiće Madrid. Kao potencijalna destinacija se spominje Milan, ali i dalje ništa nije zvanično. Da li će makar još nekoliko puta obući dres kraljevskog kluba zavisi od raspleta duela koji se igra u Majamiju. Modrić je živa legenda i kapiten Reala, a njegov zamjenik Federiko Valverde se setio samo jedne njegove mane koju je često ispoljavao na treninzima.

"Luka Modrić je uzor, vrlo važan za sve nas. Osvojio je sve, ne mora više ništa osvojiti da bi imao ljubav cijelog svijeta. Igramo kao starteri, ali on je najhvaljeniji igrač na terenu. On je primjer svima, to će uvijek biti, čak i ako nas napusti. Uvijek će biti naš Luka Modrić, uvijek Luka Zlatna lopta, naša desetka. To se nikada neće promijeniti", rekao je Valverde.

Izvor: Profimedia

O mentalitetu pobjednika koji demonstrira svaki put kada istrči na teren dovoljno govore riječi njegovog velikog prijatelja i saigrača.

"O njemu mogu reći samo jednu ružnu stvar, a to je da se jako naljuti kad ne pobijedi na treningu", izjavio je Urugvajac i nasmijao se.

Luka Modrić je sa Real Madridom osvojio ukupno 27 trofeja, čime je postao najtrofejniji igrač u istoriji kluba. Među njegovim uspjesima su šest Liga šampiona, pet UEFA Superkupova, pet FIFA Svjetskih klupskih prvenstava, pet Superkupova Španije, četiri titule u La Ligi i dva Kupa Kralja.

