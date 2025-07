Belgijanac opleo po Partizanu: "Meni duguju tri, nekima šest plata"!

Natan de Medina kaže da mu Partizan duguje veliki novac i da je to najgore iskustvo koje je imao u karijeri.

Izvor: MN PRESS

Doskorašnji fudbaler Partizana Natan de Medina kaže da mu je boravak u Humskoj "najgore isksutvo u karijeri", a crno-bijele optužio je i da mu duguju novac. Dok je u potrazi za novim ugovorom, očigledno daleko od Srbije, De Medina je za medije u Belgiji otkrio kako je izgledalo njegovih prethodnih godinu i po dana karijere.

"Partizan mi i dalje duguje tri mjesečne plate. Sa srpskim igračima je još gore, ima momaka kojima duguju pet ili šest plata. Žao mi je što sam ovdje proveo dvije godine", rekao je Natan de Medina za "Bloedheet" i dodao još jednom što žali što je uopšte dolazio: "U Njemačkoj i Belgiji je sve uvijek bilo dobro organizovano. Bolje je sa nižom platom biti tamo od ovoga što vam se nudi u Srbiji. Oni te ionako ne plaćaju".

Prema riječima Belgijanca, imao je ponudu Herte, koja je ispala u Cvajtu i stoga je imala problema sa licencom i nudila mu je malu platu, dok je Partizan bio velikodušniji i tako ga je ubijedio.

"Ali, onda me je ujeo moj pas, američka Akita. Bile su zimske pripreme, bio sam odsutan i strašno sam mu nedostajao. Kada sam se vratio i htio da ga poljubim prije izlaska, bio je ljut. Mislio je da ponovo odlazim na duže i ugrizao me je za oko. Morao sam da vozim do bolnice sa krvavim okom. Zbog te povrede sam izgubio dosta vremena", ispričao je Natan de Medina kome mnogi čak nisu ni povjerovali u prvi mah kad je javio zašto je odsutan.

"Posljednju utakmicu odigrao sam protiv Genta u avgustu 2024. godine. Pošto smo eliminisani i nismo ušli u grupnu fazu Lige konferencije, Partizan je ostao bez velike sume novca. Često je kasnio sa plaćanjem, a onda je prestao da plaća. Obratio sam se FIFA tim povodom i nije prošlo dobro. Mogao sam da se obratim prethodnom predsjedniku, a kada je došao novi predsjednik kluba u septembru, svaka komunikacija je prestala. Dozvoljeno mi je samo da treniram, i to odvojeno. Osim kada je neko bio povrijeđen, pa im je neko bio potreban na treningu. Psihološki je bilo veoma teško", dodao je on.

Natan de Medina je inače za Partizan odigrao samo osam utakmica i sada traži novi klub.