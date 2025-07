Novi poraz Partizana: Crno-bijeli pali u Moskvi, ali Blagojevića tješe mladi igrači

CSKA je savladao ekipu Partizana rezultatom 3:1.

Partizan je poražen u novom prijateljskom susretu, ovog puta je CSKA iz Moskve bio bolji na domaćem terenu i slavio je 3:1. U fenomenalnoj atmosferi na stadionu "VEB Arene", gdje su obje ekipe uživale u koreografiji i vatrenom navijanju sa tribina, Partizan je pokazao da će morati još da se trudi. Ipak, važno je bilo vidjeti da su mlade nade Srđana Blagojevića spremne da pomognu timu u budućnosti, ispred svih istakao se Milan Roganović koji je i donio izjednačenje svom timu u 25. minutu.

Partizan nije izgledao sjajno u prvim minutima meča, a o tome svjedoči i rani gol, već u 15. minutu kad je mladi Kiril Glebov zatresao mrežu crno-bijelih. Ta akcija nije obećavala u samom startu, ali je devetnaestogodišnjak iz CSKA uspio da se snađe ispred gola Marka Miloševića i dovede svoj tim u vođstvo.

Nije dugo čekao Partizan na izjednačenje, naročito kad je mladi Milan Roganović bio raspoložen. Već u 25. minutu tim iz Beograda stigao je do izjednačenja i to zaista lijepim golom, sa 17-18 metara, nakon asistencije Bibarsa Natha. U nastavku nije bilo mnogo promjena, pa je do poluvremena rezultat ostao nepromijenjen. U novih 45 minuta Partizan je djelovao mnogo bolje, makar je bolje startovao...

Činilo se da će crno-bijeli pokazati mnogo bolju igru, ali su očigledno brojne izmjene na klupi CSKA unijele i novi ritam meča, dok je Srđan Blagojević izvršio jednu izmjenu i to na golu - uveo je Miloša Krunića. Stigao je domaćin do gola u 58. minutu i to auto-golom Ognjena Ugrešića, a onda ponovo pogodio u 62. minutu. Gotovo da Partizan nije stigao da se osvijesti od novog vođstva rivala, a već je primio treći gol koji je postigao Matvej Kisliak uz asistenciju Moisesa.

Finiš utakmice bio je nešto agresivniji, ali nijedna od ekipa nije uspjela da dođe do gola u nastavku.

