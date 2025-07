"Kad čuju šta Terza traži, više se ne jave": Agent otkrio zašto je Maksimović i dalje u Zvezdi

Iako se činilo da će Andrija Maksimović prvi otići iz Zvezde ovog ljeta, to sada komplikuje cijena koju za njega traži generalni direktor Zvezdan Terzić.

Izvor: MN PRESS

Očekivalo se da bi Andrija Maksimović mogao da napusti Crvenu zvezdu čim se "otvori" ljetni prelazni rok jer je postao punoljetan, međutim i dalje je na "Marakani" jer nema zadovoljavajuće ponude. Već ranije je generalni direktor Zvezdan Terzić izjavio da ga neće pustiti za manje od 20 miliona evra, a sada fudbalerov agent Zoran Stojadinović ističe da to i odbija klubove.

"Šta je problem? Mislim nije problem... Terza je zacrtao 20 miliona. Realno, u svakom razgovoru sa klubovima, a ja sam bio prisutan na dva razgovora i to su dva ozbiljna kluba koja su došla po njega u Beograd, kada ljudi čuju za 20 miliona evra, onda kažu 'moramo da odemo na još jedno savjetovanje' i više se ne javljaju poslije toga...", ispričao je Stojadinović u razgovoru na podkastu "Iz keca Mićo".

"Da smo pričali u startu o 10-12 miliona i nekim bonusima, on ne bi ni počinjao pripreme sa Zvezdom. Znam, jer sam prisustvovao razgovorima, i znam koji su, da ne spominjemo sada ekipe... Mislim da će otići do kraja avgusta."

Šta predlaže Stojadinović sada Zvezdi?

Izvor: MN PRESS

"Ja ekonomski mogu da sačekam, Crvena zvezda ne znam da li može. Ne ulazim u to. Napravljen je malo ambijent kao da mora da ode. Mediji, nadimak Mesi, počeo je da igra mnogo dobro, onda je kao i svi mladi igrači imao silaznu putanju. I to ljudi ne shvataju. Lamina Jamala da nisu istrpjeli, ni on ne bi bio Lamin Jamal. Ja se sjećam da je igrao, pa bio najgori na terenu. Ali, ljudi znaju šta hoće, pa ga istrpe. To Zvezda zna da radi. Istrpjela ga je", naglašava Stojadinović.

Uporedio je zato Stojadinović svog klijenta sa Martinom Baturinom koji je iz Dinama otišao u Komo, ali ne za 20 miliona nego za "fiksnih" 15 i sedam koji mogu da se ispune bonusi. Slična ponuda za Maksimovića je odbijena.

"Baturina, dečko koji ima tri sezone u prvom timu, 350 utakmica, kapiten je Dinama, ima i pasoš EU, otišao za 15 miliona evra. Ne kažem da mali Maksimović ne vrijedi 20, ali je podignuta velika ljestvica za njegovu prodaju. Što se mene tiče, što se tiče malog, mislim da bi bilo dobro da ostane još malo, ali je napravljen ambijent, da se ne ponavljam...", pojasnio je agent.

Gdje bi mogao da ode Maksimović?

Izvor: MN PRESS

"Igrački, Španija bez ikakve dileme. To je problem. Tamo imaš klubove koji mogu da ti daju pet, šest, sedam ili 10 miliona i onda tri kluba koji mogu da ti daju 50. On nije za ta tri kluba u ovom momentu, a to su Real Madrid, Barselona i Atletiko Madrid", kazao je Zoran Stojadinović i govorio o interesovanju Betisa.

"Mislim da kad bih došao i rekao Terzi da ga prodamo za osam miliona, istjerao bi me iz kancelarije, bez obzira kakav odnos imamo. U priči sam sa Betisom i kada bih mu rekao, on bi mi kazao: "Zorane, nemoj više da dolaziš na stadion". Stavio bi moju sliku i precrtao me na ulazu, jer je u pravu."