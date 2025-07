Katai zagrijao Zvezdu protiv austrijskog drugoligaša: Crveno-bijeli se mučili, Magiko završio meč za 10 minuta

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su austrijskog drugoligaša Amšteten, golovima Mirka Ivanića i Šerifa Endiajea, ali je Aleksandar Katai bio centralna figura.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda/printscreen

Crvena zvezda je savladala Amšteten (2:0), a rezervista Aleksandar Katai prelomio je utakmicu ulaskom na poluvremenu. Zvezda se mučila u prvom dijelu meča, nije uspjela da uputi udarac u okvir gola, a i Austrijanci su pokazali zube u tom dijelu meča. Sve se promijenilo vrlo brzo - nakon izmjena Vladana Milojevića.

Aleksandar Katai je diktirao tempo meča u nastavku, Mirko Ivanić zatresao mrežu, a obojica su uz Luku Ilića učestvovali i kod drugog gola Crvene zvezde. Tada je strijelac bio Šerif Endiaje, koji je postavio konačan rezultat meča. Nakon stečene prednosti Zvezda je spustila loptu, a Milojević promijenio i ostale fudbalere koji su počeli utakmicu. Razumljivo, u završnici nismo vidjeli visok nivo igre, pa je vrijedna pomena samo velika šansa koju je propustio Nemanja Radonjić.

"Mogu da kažem da smo vidjeli šta smo željeli. Probali smo da vidimo kako će igrati zadnja linija, jer je potpuno nova. Neki igrači su izašli iz povrede, propustili su mnogo treninga. Birali smo ovakve protivnike, daju nam jasniju sliku šta nas očekuje u kvalifikacijama i prvenstvu. Cijela posljednja linija je nova. Zadovoljan sam kako rade. Došli su da nam pomognu. Imamo i plejadu mladih igrača koji mogu da nauče od njih. Najbitniji mi je odnos prema treningu, kako rade. Greške su sastavni dio igre. Imaju takmičarski ritam i duh, to volim. Sve je u redu. Ne znam kako je Olajinka, mislim da je zadnja loža. Očekujemo da će on da se bori sa povredama, dugo je odsustvovao. Ima veliku želju da pomogne. Nadamo se da će vrlo brzo biti sa nama. Imamo dva austrijska protivnika, jako dobre ekipe, igraju presing. Svaka prijateljska je dobar trening. Uslovi su fenomenalni, to je fantazija, od hotela do terena je fascinantno za mene. Donosio nam je sreće u prošlosti pripremni period ovdje", rekao je nakon utakmice trener Crvene zvezde Milojević.

