Navijač Liverpula tri puta pomislio na samoubistvo, a zatim mu je Diogo Žota spasao život i ubijedio ga da to ne uradi. Portugalac nikada nije saznao za to.

Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Krilni napadač Liverpula Diogo Žota izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Španiji. Fudbalski svijet je u žalosti zbog pogibije portugalskog fudbalera, a tragedija koja se dogodila u Španiji posebno je dogodila jednog navijača engleskog tima, koji je na društvenim mrežama podijelio svoju priču.

Po njegovim riječima, postupak Dioga Žote sa utakmice Liverpula i Vulverhemptona njemu je iz korijena promijenio život. Odustao je od samoubistva, iako je prije toga tri puta planirao da oduzme sebi život, a kada je Žota rekao da mu je i naredne sezone potrebna pomoć navijača sve je postalo potpuno drugačije.

"Ovo je malo ozbiljnija tema koja uključuje moje probleme sa suicidnim mislima i druge teme vezane za to. Ako vam ovo može stvarati probleme, molim vas potražite podršku i čuvajte se. Ovo je moja priča o ljubavi prema Diogu Žoti.

Vidi opis "Morao sam da budem tamo zbog Dioga Žote": Želio da se ubije, pa čuo riječi koje su promijenile sve Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Jako sam patio od depresije 2022. godine i imao sam suicidne misli. U tom trenutku sam tri puta skoro izvršio samoubistvo, ali sam odustajao. To će se promijeniti poslije određenog trenutka, a ključna je utakmica posljednjeg kola koju je Liveprul igrao protiv Vulverhemptona. Otišao sam na utakmicu Liverpul - Vulverhemtpon sa tatom. Gledao sam kako pobjeđujemo sa 3:1, ali gubimo titulu zbog preokreta Mančester sitija protiv Aston Vile. Ostali smo poslije utakmice da aplaudiramo igračima i stručnom štabu koji su omogućili ovu sezonu. Uradio sam to iz poštovanja prema ljudima koji su mi život učinili donekle podnošljivijim u mojim najtežim vremenima", napisao je jedan korisnik "Reddita" na početku svoje ispovijesti.

Od tog trenutka, njegov život je dobio drugi smisao. "To je bilo dok Žota išao po terenu aplaudirajući navijačima i drugima koji su došli na utakmicu. Na kraju se zaustavio tamo gdje sam bio na tribinama i rekao nešto čudno, što nikada neću zaboraviti. Čak ni ne znam da li je bilo namijenjeno meni ili ne. 'Nadam se da ću te vidjeti ovdje sljedeće sezone'. Ta jedna prokleta rečenica. Ostala mi je u sjećanju. Morao sam da se vratim sljedeće sezone, Žota je želio da budem ovdje. Čak i da je samo jedna osoba željela da budem tamo... Morao sam da idem zbog Žote. I jesam, sljedeće sezone sam bio tamo, podržavajući svoj tim i čovjeka koji me je spriječio da pokušam da se ubijem u najgorem dijelu svog života. Sada mi je mnogo bolje, još uvijek imam jako loše dane, ali od tada nisam pokušao da okončam svoj život. Kada sam čuo da je poginuo u nesreći, bio sam zbunjen. Nisam mogao da vjerujem šta sam saznao kada sam se probudio tog jutra. Čovjek koji mi je spasao život, a ja nisam mogao ništa da učinim za njega. To me je na neki način slomilo. Bio sam zahvalan što je klub napravio knjigu žalosti koju je svako mogao da potpiše, to mi je dalo priliku da se oprostim od nekoga koga sam zaista volio i poštovao. Hvala ti, Žota, za sve što si uradio za mene. Čak i ako nije bilo namijenjeno meni, već samo publici, spasao si mi život, čovječe", dodao je navijač Liverpula.