Borac misli na budućnost: Petorica mladih igrača potpisali prve ugovore!

Borac potpisao ugovore sa pet igrača iz juniorske selekcije.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Banjalučki Borac u svojoj budućnost računa i na mlade snage iz svog pogona, a to je potvrđeno i potpisivanjem ugovora sa petoricom članova juniorske selekcije.

Svoje prve ugovore sa klubom potpisali su Danilo Vučenović, Vukašin Gostimirović, Veljko Babić, Nikola Antašević i Danilo Vujičić.

"Ponosni smo na ovo što se dešava u FK Borac, posebno u Omladinskoj školi. Presrećni smo zbog potpisivanja ugovora sa našim igračima, to je generacija 2009, 2008 . i 2007. koji se spajaju u juniore. Prošle godine su bili prvaci BiH i nemamo ništa da krijemo, imamo velika očekivanja od ove generacije. Ima dosta igrača koji svojim talentom i radom pokazuju ozbiljnost i mi kao klub očekujemo da u budućnosti ponesu dres Borca, a mi ćemo im klub pružiti sve uslove da se razvijaju. Želimo da što prije ostvare cilj da obuku dres prvog tima, a poslije i ostvare transfere iz kojeg će svi profitirati. Važno je da u ovome što radimo svi budemo na istom cilju, a to je da se dječaci razvijaju u dobre momke, a onda i fudbalere", rekao je šef Omladinske škole FK Borac Saša Kajkut.

On je rekao da bi uskoro omladinske selekcije trebale da imaju još bolje uslove.

"Nastavljeni su radovi na terenima na BSK-u, nadam se da bi u narednih mjesec dva trebali biti u fonkciji i to će mnogo značiti za rad naše škole", rekao je Kajkut.

Mladi fudbaleri Borca redom su se zahvalili stručnom štabu, direktoru Omladinske škole i klubu na ukazanom povjerenju i istakli da žele da opravdaju to na terenu, te da ostvare zacrtane cijeve.

"Ovo je veliki korak za mene, hvala svima u klubu, mojim roditeljima i prijateljima. Kao i dosad daću sve od sebe na terenu i nadam se da ću dogurati do prvog tima“, rekao je Veljko Babić.

Njegov saigrač Danilo Vučenović istakao je da iako se njegov put i svakodnevica često razlikuje od one njegovih vršnjaka da je srećan što je izabrao fudbal i da će se sav trud i odricanja isplatiti.

"Hvala svima na povjerenju, što su prepoznali svoj trud, nadam se da ću to opravdati svojim ponašanjem na terenu i van njega i da ćemo ostvariti naše ciljeve. Odabrao sma taj put, ima tu dosta odricanja, ali to se na kraju isplati. Moji drugari imaju neke druge ciljeve u životu, mi smo odabrali ovaj fudbalski put, mislim da je to ispravno i nastavićemo i dalje ovako", poručio je on.

Jedan od motiva mladih fudbalera je i izlazak na evropsku scenu. Dok prate seniore Borca u njegovim nastupima u Evropi i njihov cilj je jednog dana da predstavljaju klub na međunarodnoj scenu i zagiraju Omladinsku Ligu šampiona, kao što je to bio slučaj sa generacijom crveno-plavih prije tri godine.

"Naša velika želja je da zaigramo u Omladinskoj Ligi šampiona. Svjesni smo da imamo dobru generaciju dobre igrače, kao i stručni štab. Nadamo se da ćemo imati dobre rezultate u domaćem prvenstu i jednog dana i mi zaigrati u omladinskoj Ligi šampiona", rekao je Nikola Antašević