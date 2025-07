Ivanković pred Slovan: "Pokazali smo da smo najbolji klub u državi, uvijek se treba nadati da možemo proći dalje"

Trener Zrinjskog Mario Ivaković najavio je duel sa Slovanom.

Izvor: Screenshot

Fudbaleri Zrinjskog sutra od 20.15 časova igraju prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Protivnik je ekipa Slovana iz Bratislave, sa kojim "plemići" imaju dugu tradiciju.

Trener šampiona BiH Mario Ivanković najavio je meč koji se igra u Slovačkoj, a u uvodu svog izlaganja se osvrnuo na činjenicu da je Slovan do sada tri puta eliminisao Zrinjski iz evropskih kvalifikacija.

"Mi smo u startu priželjkivali da prođemo prvo pretkolo, to smo i uradili, da bismo dobili ove tri dodatne utakmice. Imamo tri šanse da uđemo u grupu. Ovo nam je prva, vjerovatno i najjača. Vidjeli smo danas te potencijalne protivnike za dalje ako prođemo, ili ispadnemo. Tri puta smo do sada igrali protiv njih, tri puta su nas izbacili, ali uvijek postoji prvi put. Mi smo spremni da odigramo kvalitetne utakmice, da damo sve od sebe i uz dozu sreće i maksimalan angažman svih nas. Uvijek se treba nadati da možemo proći dalje", rekao je Ivanković koji je nakon toga komentarisao današnji žrijeb.

"Prvenstveno smo fokusirani na ove dvije utakmice, ali pratili smo žrijeb i nije loš. Kod ljudi su odmah neke reakcije 'nikad lakši žrijeb', mislim da se ne može tako reći. Dosta je iznenađenja i puno čudnih rezultata. Ako nisi fokusiran maksimalno, ako ne pokažeš maksimum teško da možeš bilo koga proći. Imaćemo vremena da razmišljamo o narednim protivnicima, ali prije svega fokus je na sutrašnjoj utakmici."

Ivanković se nakon toga osvrnuo na igrački kadar.

"Imamo te neke pridošlice, koji još nisu na razini da bi nam mogli pomoći. Nadam se da će u drugoj utakmici biti druga slika. Tajler ima manju povredu, kao i Slobo. Šikanjić i Šunjić su se vratili u puni pogon, tu su sa nama. Moramo biti zadovoljni trenutnim stanjem, a nama preostaje da sutra to pokažemo na terenu", dodao je on.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski

Novinare iz Slovačke zanimalo je zašto je Zrinjski u finišu revanš utakmice sa Virtusom, u kojem je i primio pogodak, izgledao nervozno.

"Od samog starta smo ušli bez razloga nervozno, pogotovo pojedini igrači i tu negativnu energiju su prenijeli na ostale. To se primjetilo posljednjih petnaest minuta utakmice, gdje nam je Virtus stvorio nekoliko šansi i postigao. Ako je to trebalo da se desi, možda je i bolje da se desilo u toj utakmici, da izvučemo pouke koje smo izvukli. Rekao sam to i ranije, mislim da smo mi još uvijek u nekom procesu traženja forme i siguran sam da će iz utakmice u utakmicu naša forma da ide bolje", poručio je Ivanković.

Šef stručnog štaba mostarskog kluba svjestan je da će Slovan biti favorit u ovom dvomeču, ali je i poručio kako i njegov tim ima svoje oružje.

"Ne treba biti previše pametan da se kaže da je Slovan favorit da prođe dalje. Ekipa su koja je prošle godine igrala Ligu šampiona, grupnu fazu. Imaju kvalitet dugo godina, neprikosnoveni su u Slovačkoj, to su dokazali i protiv nas. Mi imamo svoje oružje, svoj način i nadam se da će igrači biti na odgovarajućem nivou, ispraviti neke taktičke stvari i da ćemo pružiti prvenstveno dobar otpor i pokazati zube. Rezultat će biti onakav kakav zaslužimo, ali mi imamo svoje šanse i probaćemo da ih iskoristimo."

O Bilbiji

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski

Novinare iz Slovačke posebno je zanimao Nemanja Bilbija, a Ivanković je propisno nahvalio najboljeg strijelac Premijer lige BiH svih vremena.

"Nemanja je već duže godina u našem klubu najbolji strijelac, dosta godina zaredom i najbolji strijelac lige. Suvišno je govoriti o njegovom kvalitetu. Takav igrač se rijetko rađa. Imao je prošle sezone tešku povredu gdje je propustio sedam-osam mjeseci, vratio se poslije zimske pauze i nastavio istim putem. Nama je čast da imamo takvog igrača. Normalno je da kada igrači više pažnje posvećuju njemu, onda se otvore putevi za neke druge igrače da ugroze protivničku ekipu, ali Nemanja je dokazao bezbroj puta da je njemu samo malo prostora dovoljno da dođe do protivničkog gola", poručio je Ivanković koji je za kraj istakao kako se nada da će Zrinjski biti kao Slovan.

"Pominjali smo tu utakmicu prije 15-16 godina, ja sam prvi put došao u Bratislavu i stvarno sam se iznenadio uslovima. Vidimo da se Slovan digao u sami vrh, na pragu su toga i što se tiče igre i kvalitete ekipe. Mi kao klub rastemo isto, ali sporije. Takvo je stanje i u državi. Mi smo kroz posljednjih desetak godina pokazali da smo najbolji klub u Bosni i Hercegovini, i nadam se da ćemo rasti i dalje. Koliko brzo, vidjećemo, ali ako nastavimo ovakvim putem i ovakvim igrama mislim da ćemo i mi postati ozbiljan klub, barem na nivou Slovana", zaključio je Ivanković.

Podsjećamo, glavni sudija na sutrašnjem meču biće Francuz Žeremi Pingard, uz asistenciju Aureliena Droueta i Aleksisa Augera.