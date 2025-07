Partizanov promašaj od 1,7 miliona evra se vratio u Srbiju

Bivši fudbaler Partizana Frenk Kanute potpisao je za Radnički iz Niša. Igraće fudbal poslije skoro godinu i po.

Bivši vezista Partizana Frank Kanute potpisao je za Radnički iz Niša. Prvi put će igrati takmičarski fudbal od aprila 2024, kada je posljednji put igrao za crno-bijele, u kojem je ostao upamćen po ugovoru koji je bio veoma štetan po klub.

"Kanute se dugo nalazio na skeneru Radničkog, koji je angažovanje Sengalca, još jednom potvrdio visoke ciljeve koje klub ima za ovu sezonu. Ambicije odličnog veziste i Radničkog su se poklopile te je ugovor, na obostrano zadovoljstvo potpisan", saopštio je Radnički uz potvrdu dolaska defanzivnog veziste.

Citirana je i njegova izjava.

"Dobro se osjećam. Uzbuđen sam što sam drugi put u Srbiji. Niš je prelijep grad. Razgovarao sam sa igračima koji su igrali ovdje. Govorili su mi o Radničkom, znam da je klub bogate istorije. Srećan sam što sam ovdje", rekao je Kanute poslije potpisivanja ugovora.

"Odigrao 10 utakmica i poslije toga nigdje"

Aktuelna potpredsjednica Partizana Milka Forcan, zadužena za poslovnu politiku, javno je priznala da je ostala u šoku zbog ugovora koji je Kanute imao u Partizanu i zbog iznosa koji su crno-bijeli bili obavezni da mu isplate.

Prema njenim riječima, Kanute je koštao crno-bijele čak 1,7 miliona evra, a on je za crno-bijele odigrao samo 22 meča.

"Imate igrača koji je koštao Partizan 700.000 evra dolazak - 550 on, a 150 inicijalno. Plata mu je bila 40 hiljada puta 12 mjeseci, znači 480 hiljada. Menadžer je 187 hiljada evra, raskid ugovora 283 hiljade evra, menadžer za raskid ugovora 50 hiljada... Pričam samo o jednom igraču koji je odigrao 10 utakmica i poslije Partizana nigdje nije zaigrao, a ima 28 godina. Slučajno sam saznala, pa sam pitala - Pa, gdje je otišao poslije Partizana? Pa ko ga je doveo, dao mu tolike ugovore, platio tolike menadžere i procijenio da je on igrač za Partizan. To su pitanja za Partizan, a danas nije pitanje šta ste uradili u prelaznom roku", rekla je Milka Forcan.

Kanute bio đak Juventusa

Frank Kanute rođen je u Senegalu, a odrastao je u Italiji, gdje je prošao školu fudbala Juventusa. Igrao je za Peskaru, Askoli, Kozencu, Serkl Briž i Sošo do dolaska u Partizan u ljeto 2023. Crno-bijele je zvanično napustio u jesen 2024. i od tada nije imao klub do ovog ljeta.

Igrao je i za reprezentaciju Senegala i nosio njen dres na dvije utakmice.

