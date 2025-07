"Partizan će to skupo koštati": Milka Forcan se u jednom ne slaže sa Rasimom Ljajićem, uputila je važan apel

Milka Forcan otkrila koliko je Partizan dao na kazne UEFA u posljednjih 10 godina, ovo ne smije da se ponovi.

Izvor: RTS/Screenshot/MN Press

Čini se da je konačno progrijalo sunce nad Humskom. Navijači su vratili vjeru u klub i igrače, a uprava i trener Srđan Blagojević su se okrenuli mladim snagama. Od skandiranja "Uprava napolje" i bojkota najvernijih pristalica crno-bijelih, stigli smo do toga da će stadion Partizanavrlo verovatno biti rasprodat za revanš meč potiv Oleksandrije u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Članica Uprave Partizana Milka Forcan je gostovala na RTS-u i istakla da se osjeća nova pokretačka energija i apelovala navijače da ne rizikuju nove kazne.

"Osjećamo, kako da ne. Utakmica dolazi kao rezultat nekog našeg devetomjesečnog rada, mi smo se u oktobru okupili, ali smo od juna u punom mandatu kao uprava. To je šest mjeseci bio privremeni organ, svi napori, sav trud i rad koji je uložen prethodnih mjeseci izlazi na vidjelo. Bilo je toga i u prethodnom periodu, ali i na terenu i promena ekipe i sastava ekipe, strukture u godinama, da kažemo i u igračima je bio jedan proces koji je trajao i sada sve to se vidi i donosi neki rezultat. To je stvar jedne vizije novog rukovodostva koja nije bila usmjerena u ovom pravcu samo zbog finansijskih poteškoća, već i baš jedna vizija da se Partizan okreće sopstvenim resursima i da vraća ono po čemu je poznat", rekla je Forcan.

Kaže da se Partizan vraća svojim izvornim vrijednostima. "To hoću da kažem, nije samo rezultat finansijske teškoće, naravno da je to uticalo. Vraćamo se izvornom i suštini šta je bio Partizan i toj omladinskoj školi, proizvodnji sopstvenih igrača od kojih kasnije klub treba da ima bolje rezultate, ali i finansijki bolje rezultate. Mislim da je ovo sad, na toj prošloj utakmici, ne bih rekla bebe, ali naši mladi momci većinom iz Partizanove škole. Veliki dio njih je prvi put igrao Evropsku utakmicu, osvojili su i to ne simpatije, već bezrezervnu ljubav i podršku od navijača. Ali, ne rezultatom. Naravno bitan je rezultat, ali osvojili su srca Grobara i srca navijača zalaganjem na terenu".

Crno-bijeli imaju velikih 2:0 iz prvog meča, a očekuje se da će stadion biti pun kao protv AEK-a kada je atmosfera u Humskoj podsjetila na stara vremena.

"Dobar je rezlutat, isprepletano je mnogo stvari. Prethodni period kad je Partizan prolazio najteže godine i dane u svojoj istoriji. Četiri godine zatvorena sjeverna tribina, juče je otvorena prvi put. To smo učinili zbog velikog interesovanja, ali i zbog toga što je na prethodnoj utakmici dio navijača ostao van stadiona, nisu stigli na vrijeme. Bili su propusti u broju kapija i broja redara"

UEFA ne prašta

Otkrila je nevjerovatnu cifru koja je posljednju deceniju izdvojena samo na kazne UEFA. Stoga je apelovala na navijače i redare da urade sve što je u njihovoj moći da ne dođe do bilo kakvih propusta.

"Utiče naravno, ako se neko naplaćao kazni, to je Partizan. Mi smo u prethodnih 10 godina dali 1.456.000 evra dali na kazne UEFA. Danas bi taj novac dobro došao. Na posljednjoj utakmici smo dobili kaznu od 25.000 evra, to u strukturi se odnosi na zakrčenje prolaza, to je nešto čime se obezbjeđenje susreće godinama. Ovom prilikom apelujem na navijače Partizana da poštuju određene stvari, stepenice moraju biti čisti. Nama kažu iz obezbjeđenja da vole tu da stoje. Evo, ja ih molim da znaju da će Partizan to koštati puno. Kada pomislimo koliko se napora ulaže za prodaju karata ili koliko treba prodati karata da bi dobili 10-20.000 evra kolika je kazna u sekundi košta poslije", rekla je Forcan.

Upitana je sa li Partizan zaradi oko 200.000 evra od punog stadiona? "Vidjećemo, podnijećemo izveštaj nakon utakmice. Hoću da kažem, prolazi, pirotehnika... Razumijem da je dio koreografije i da je to u nekim periodima simpatično, ali na evropskim utakmicama, na utakmicama koje su na posebnom kontrolom UEFA je strogo zabranjeno. Kazne plaćamo za pirotehniku, za bacanje predmeta na teren, za istrčavanje djece ili nekog na kraju utakmice što se često dešavalo... Naravno, zna se šta su standardne kazne, kada izvučemo cifru i vidimo da smo 1.500.000 evra platili kaznu, a znamo situaciju... To je više nego značajno. Hajde da pokažemo da smo spremni i zreli za evropske utakmice i u tom smislu i da znamo da poštujemo red i pravila.

Ponavlja da navijači Partizana nisu navijači rezultata, ali da pobjeda i ovjera plasmana u narednu fazu kvalifikacija ne bi smjela da bude upitna.

Vidi opis "Partizan će to skupo koštati": Milka Forcan se u jednom ne slaže sa Rasimom Ljajićem, uputila je važan apel Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Dušan Milenković/ATA images Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 7 7 / 7

"Ne bi smjelo, ali... Opet kažem, navijači Partizana nisu navijači rezultata, nisu samo zbog titula, to je pripadnost klubu, to je ljubav prema klubu i to je nešto što se vraća i na šta smo ponosni. To je nešto što su ova djeca osjetila, momci od 17-18 godina su dobili doček na aerodromu. Znam sportiste sa bogatim karijerama i uspjesima koji nisu to dobili. S jedne strane je to dodatna motivacija, podstrek, a sa druge strane je i pritisak, a ja verujem da su svesni toga i da će dati maksimum.

Rasim Ljajić je nedavno izjavio: "Ako Partizan ne uđe u Evropu, nemamo o čemu da pričamo", ali Forcan se ne slaže u potpunosti.

"Pazite, Partizan uvijek ima o čemu da priča i pričaće bez obzira na rezultat. Mogu da kažem samo da je prethodna postavka bila najskuplja u istoriji Partizana, a nisu prošli ni u jedno evropsko takmičenje, ispala je iz sva tri. Ovo što se mogu čuti neke sumnje i pitanja da li možemo sa ovako mladim igračima, ovo je najmlađi u istoriji koji je igrao evropsku utakmicu. Mislimo, a pogotovo ljudi u sportskom sektoru, oni misle da je ispravan pristup".

Upitana je da li je kraj sa pojačanjima ovog ljeta, ali je ostala "zakopčana".

"Ne, ne znači. Znači da prelazni rok traje do kraja avgusta i da prostora i vremena ima još uvijek".

Ne želi da daje prevelika obećanja, a na pitanje da li su najgori dani prošlo kaže: "Znate šta, oni su bili teški. Ne možete sve predvidjeti, mi nismo izašli iz svih problema, ali prvi put poslije dužeg vremena punimo stadion, otvaramo tribine, plaćamo poreze i doprinose koji nisu godinama plaćeni... Napravili smo zdravije postavke i osnove za budući period. Nadamo se da je najurgentiji period iza nas, ali da ima još puno problema i puno da se radi, ima".